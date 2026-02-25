జీలకర్ర నీళ్లు జీర్ణ ఎంజైమ్లను ఉత్తేజపరుస్తాయి. జీవక్రియ రేటును మెరుగుపరుస్తాయి. పరగడుపున జీలకర్ర నీళ్లు తాగడం వల్ల శరీరంలోని అదనపు కొవ్వు కరిగిపోతుంది.
నిపుణుల ప్రకారం ఒక టేబుల్ స్పూన్ యాపిల్ సైడర్ వెనిగర్ను నీటిలో కలిపి తాగడం ద్వారా ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీ మెరుగుపడుతుంది. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు నియంత్రణలో ఉంటాయి.
ఫైబర్ అధికంగా ఉండే చియా సీడ్స్ వాటర్ తాగడం వల్ల ఎక్కువసేపు కడుపు నిండిన అనుభూతి కలుగుతుంది. దానివల్ల ఆకలి నియంత్రణలో ఉంటుంది.
లెమెన్ వాటర్ విటమిన్ సి అందిస్తాయి. జీర్ణక్రియకు మద్ధతు ఇస్తాయి. పరగడుపున నిమ్మకాయ నీళ్లు తాగడం వల్ల శరీరంలోని అదనపు కొవ్వు కరిగిపోతుంది.
కలబంద జ్యూస్ శరీరంలోని అదనపు కొవ్వును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రిస్తుంది.
అల్లంలో జింజెరాల్ అనే సమ్మేళనం ఉంటుంది. అల్లం వికారాన్ని తగ్గిస్తుంది. పేగుల ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. అల్లం టీ బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది.
Dates Benefits: రోజుకు రెండు ఖర్జూరాలు తింటే కలిగే 7 లాభాలు ఇవే!
Kids Health: పిల్లల మెమరీ పవర్ పెంచే 7 సూపర్ ఫుడ్స్ ఇవే!
Green Apple: గ్రీన్ ఆపిల్ తినడం వల్ల కలిగే 6 లాభాలు ఇవే!
బరువు తగ్గాలి అనుకునేవారు తప్పకుండా తాగాల్సిన జ్యూస్లు ఇవే!