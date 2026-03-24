Jasmine Storage Tips: మల్లెపూలు ఎక్కువ రోజులు ఫ్రెష్గా ఉండాలంటే ఈ టిప్స్ ఫాలో అయితే చాలు!
మల్లెపూలు అంటే ఇష్టపడని వారు ఎవరుంటారు చెప్పండి. వాటి సువాసన అలాంటిది. రోజూ పెట్టుకున్నా మహిళలకు వీటిపై ఆశ తీరదు. అయితే ఇవి ఎంత అందంగా ఉంటాయో అంతే త్వరగా వాడిపోతుంటాయి. మరి మల్లెపూలు ఎక్కువ రోజులు ఫ్రెష్ గా ఉండాలంటే ఏం చేయాలో ఇక్కడ చూద్దాం.
మల్లెపూలను తాజాగా ఉంచే చిట్కాలు
మల్లెపూలు వాటి రంగు, వాసన, అందంతో ఎవ్వరినైనా ఇట్టే కట్టిపడేస్తాయి. పండగలు, పూజలు, వ్రతాలకే కాదు.. సాధారణ రోజుల్లోనూ మహిళలు మల్లెపూలను ఇష్టంగా పెట్టుకుంటారు. అయితే ఈ పూలు కాస్త త్వరగా వాడిపోతుంటాయి. కానీ కొన్ని సింపుల్ చిట్కాలతో వీటిని ఎక్కువ కాలం తాజాగా ఉంచుకోవచ్చు. ఎలాగో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
నాణ్యత ముఖ్యం
సాధారణంగా చాలామంది మల్లెపూలను బయట మార్కెట్ నుంచి కొనుగోలు చేస్తుంటారు. అయితే కొనుగోలు చేసే సమయంలో వాటి నాణ్యత గమనించడం చాలా ముఖ్యం. అప్పుడే కోసిన పూలు తాజాగా, మంచి తెలుపు రంగులో, కాంతివంతంగా ఉంటాయి. కొంచెం ముదురు లేదా వాడినట్లుగా కనిపించే పూలను తీసుకోకపోవడం మంచిది.
క్లాత్, కాగితం వాడకం
అలాగే ఇంటికి తీసుకొచ్చిన వెంటనే, పూలను ప్లాస్టిక్ కవర్లో వేసి బిగుతుగా ముడివేయకూడదు. ఎందుకంటే అందులో గాలి ప్రవాహం లేకపోవడం వల్ల పూలు త్వరగా వాడిపోతాయి. దానికి బదులు పూలను తేలికపాటి బట్టలో లేదా కాగితంలో చుట్టి ఉంచడం మంచిది.
మల్లెపూలు ఎక్కువ కాలం తాజాగా ఉండటానికి తేమ చాలా అవసరం. అందుకే ఒక చిన్న గిన్నెలో నీటిని తీసుకొని, దానిపై పలుచని బట్ట వేసి, ఆ బట్టపై పూలను ఉంచితే అవి తేమను పీల్చుకొని ఎక్కువసేపు తాజాగా ఉంటాయి.
ఫ్రిజ్లో నిల్వ చేయడం
అలాగే మల్లెపూలను ఫ్రిజ్లో నిల్వ చేయడం కూడా ఒక మంచి పద్ధతి. అయితే ఫ్రిజ్లో పెట్టేటప్పుడు పూలను ఎయిర్టైట్ కంటైనర్లో కాకుండా, కొద్దిగా గాలి వెళ్లేలా ఉన్న డబ్బాలో ఉంచాలి. ఫ్రిజ్లోని చల్లదనం పూలను వాడిపోకుండా కాపాడుతుంది.
మల్లెపూలను నేరుగా నీటిలో ముంచకూడదు, దానివల్ల అవి తడిగా మారి త్వరగా చెడిపోతాయి. అయితే కొద్ది కొద్దిగా నీటి చినుకులు చల్లడం మంచిది. పూలను ఎండలో లేదా వేడి దగ్గర ఉంచకూడదు. అధిక ఉష్ణోగ్రత పూలలోని తేమను తగ్గించి అవి త్వరగా వాడిపోవడానికి కారణమవుతుంది. పూలను ఎప్పుడూ చల్లని ప్రదేశంలో ఉంచడం ఉత్తమం.
తరచుగా చెక్ చేయడం
మల్లెపూలను రాత్రి సమయంలో పెట్టుకోవాలి అనుకునంటే, వాటిని సాయంత్రం వరకు ఫ్రిజ్లో ఉంచి, అవసరమైనప్పుడు బయటకు తీసుకుంటే అవి తాజాగా కనిపిస్తాయి. కొందరు పూలపై కొద్దిగా చక్కెర నీరు లేదా తేలికపాటి ఉప్పునీరు కూడా చల్లుతుంటారు. ఈ పద్ధతి పూలకు తాజాదనం ఇస్తుంది. అలాగే పూలను తరచుగా చెక్ చేస్తూ, వాడిపోయిన పూలను తొలగించడం కూడా అవసరం, ఎందుకంటే ఒకటి చెడిపోతే మిగతావి కూడా త్వరగా చెడిపోతాయి.
సున్నితంగా పట్టుకోవడం
అలాగే పూలను ఉపయోగించే ముందు వాటిని సున్నితంగా హ్యాండిల్ చేయాలి. గట్టిగా పట్టుకోవడం వల్ల అవి నలిగిపోతాయి. ఇలాంటి చిన్న చిన్న టిప్స్ పాటిస్తే మల్లెపూలను ఎక్కువ కాలం తాజాగా ఉంచుకోవచ్చు. అందమైన సువాసనతో మన రోజును మరింత ఆనందంగా మార్చుకోవచ్చు.