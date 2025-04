ice ముఖానికి ఐస్ రాసుకుంటే ఎంత ప్రమాదమో తెలుసా?

Read Full Gallery

చర్మానికి ఐస్: అసలే ఎండాకాలం. బయట ఎండ వేడికి అస్సలు తట్టుకోలేకపోతున్నాం కదా. ఈ బాధ నుంచి తట్టుకోవడానికి అప్పుడప్పుడు ముఖానికి మంచుముక్కలు పెడుతుంటారు కొందరు. కానీ దీంతో కొన్ని సమస్యలు వస్తాయనే సంగతి మీకు తెలుసా? ముఖానికి ఐస్ రాసుకుంటే చల్లగా అనిపిస్తుంది, కానీ ఎక్కువగా వాడితే చర్మం కాలినట్టు అవుతుంది, పొడిబారుతుంది, మొటిమలు కూడా వస్తాయి. ఐస్ సరిగ్గా ఎలా వాడాలో తెలుసుకోండి.

మొటిమలు పెరగడం (Increase in breakouts) ఐస్ రాసుకుంటే చర్మానికి వెంటనే ఉపశమనం కలుగుతుంది, కానీ చర్మంపై చెమట, దుమ్ము, లేదా మేకప్ ఉంటే, ఐస్ రాసుకుంటే రంధ్రాలలోకి వెళ్లి మొటిమలు వస్తాయి.

రక్తనాళాలకు నష్టం (Damage to blood vessels) ఐస్ మీ చర్మానికి హాని కలిగిస్తుంది. ఐస్ చల్లదనం వల్ల ముక్కు, బుగ్గలపై ఉండే సున్నితమైన పొరలు దెబ్బతింటాయి, దీనివల్ల చర్మంపై ఎర్రటి మచ్చలు వస్తాయి.

ఐస్ ని సరిగ్గా ఎలా వాడాలి? (How to use ice correctly?)

ఐస్ ని నేరుగా ముఖానికి రాసుకోకూడదు. శుభ్రమైన వస్త్రంలో లేదా మెత్తటి కాటన్ లో చుట్టి ముఖానికి రాసుకోవాలి. ఒకటి లేదా రెండు నిమిషాల కంటే ఎక్కువసేపు ఐస్ రాసుకోకూడదు. ముఖాన్ని బాగా కడుక్కుని, ఆరబెట్టుకున్న తర్వాతే ఐస్ రాసుకోవాలి.