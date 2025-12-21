Telugu

కళ్లు జిగేల్‌మనేలా పచ్చల గాజులు

Author: Haritha Chappa
పచ్చల బ్రేస్ లెట్

పచ్చలతో నిండిన బ్రేస్‌లెట్ రాయల్ లుక్‌ను ఇస్తుంది. ఇది కావాలంటే రూ.8000 లోపే వస్తుంది. 

Image credits: perniaspopupshop.com/
పచ్చలు, స్టోన్ గాజులు

ఆకుల డిజైన్ తో తయారుచేసిన ఈ జాలీ గాజులు వధువు అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తాయి. ఇలాంటి గాజులు మీకు 3 వేల రూపాయలలోపే దొరుకుతాయి.

Image credits: instagram/pinterest
చేతికి నిండుగా పచ్చల గాజులు

క్లాసిక్ లుక్ ను అందించే పచ్చల గాజులు ఇవి.  చీరకట్టుతో పాటూ ఈ గాజులు వేసుకుంటే చేతులు నిండుగా కనిపిస్తాయి.

Image credits: instagram/pinterest
జాలీ గాజులు

ఆకుపచ్చ, గులాబీ, తెలుపు రాళ్లతో అలంకరించిన జాలీ గాజులు ఇవి. 2-3 వేల బడ్జెట్‌లో వజ్రాల మెరుపున్న ఈ గాజులను సొంతం చేసుకోవచ్చు. 

Image credits: instagram/pinterest
రాయల్ గాజులు

ఆకుపచ్చ, తెలుపు రాళ్లతో అలంకరించిన ఈ గాజులు రాయల్ లుక్ అందిస్తాయి. పెళ్లిళ్లు లేదా పండుగ సందర్భాలలో ఈ గాజులు చేతులకు చక్కని రూపాన్ని ఇస్తాయి.

Image credits: instagram/pinterest
పచ్చ జడావు గాజులు

ఈ జడావు గాజుల డిజైన్ అద్భుతంగా ఉంటుంది. రాయల్ లుక్ కోసం మీరు దీన్ని మీ జ్యువెలరీ బాక్స్‌లో చేర్చుకోవచ్చు. ఈ పచ్చలు నిండిన గాజులు అదిరిపోతాయి.

Image credits: instagram/pinterest
సింపుల్ స్టైల్ గాజులు

పచ్చల గాజులు హెవీగా కాకుండా సింపుల్ గా కావాలనుకుంటే వీటిని కొనుక్కోండి. ఇవి ప్రతిరోజూ వాడేందుకు ఉపయోగపడతాయి.

Image credits: Vaibhav Jewellers

