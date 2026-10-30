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- Cold water Vs Warm water: భోజనం తర్వాత చల్లని నీళ్లు తాగాలా లేక గోరువెచ్చని నీళ్లా? ఏవి తాగితే తిన్నది అరుగుతుంది
Cold water Vs Warm water: భోజనం తర్వాత చల్లని నీళ్లు తాగాలా లేక గోరువెచ్చని నీళ్లా? ఏవి తాగితే తిన్నది అరుగుతుంది
Cold water Vs Warm water: భోజనం చేసిన వెంటనే చల్లని నీళ్లు తాగడం మంచిదా లేదా వేడి నీళ్లు తాగాలా? ఈ రెండింటిలో ఏ నీళ్లు తాగితే తిన్నది త్వరగా జీర్ణమవుతుంది. వైద్యులు ఏం చెబుతున్నారో తెలుసుకోండి.
భోజనం తరువాత ఏ నీళ్లు తాగాలి?
భోజనం చేశాక నీళ్లు తాగే అలవాటు చాలా మందికి ఉంటుంది. అయితే ఏ నీళ్లు తాగితే మంచిది అనే సందేహం కూడ ఉంటుంది. చల్లని నీళ్లు తాగవచ్చా లేదా వేడి నీళ్లు మాత్రమే తాగాలా అనే విషయంలో కొంతమందికి అనుమానాలు ఉన్నాయి.
చల్లని నీళ్లు తాగితే..
భోజనం చేశాక చల్లని నీళ్లు తాగితే ఆహారంలోని కొవ్వు గడ్డకట్టి జీర్ణక్రియ ఆలస్యమవుతుందని చాలామంది నమ్ముతారు. కానీ, ఆరోగ్యవంతులైన వ్యక్తులలో చల్లని నీళ్లు జీర్ణ సమస్యలను కలిగిస్తాయని చెప్పడానికి ఎటువంటి బలమైన శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు. వేసవిలో శరీర ఉష్ణోగ్రతను తగ్గించడానికి, వ్యాయామం తర్వాత శరీరాన్ని కూల్ చేయడానికి ఇవి సహాయపడతాయి. అయితే గొంతు అసౌకర్యం ఉన్నవారు వీటికి దూరంగా ఉండటం మంచిది.
వేడి నీళ్లు తాగితే..
భోజనం తర్వాత గోరువెచ్చని నీళ్లు తాగడం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థకు కొంత ఉపశమనం లభిస్తుంది. మలబద్ధకం ఉన్నవారికి ద్రవపదార్థాలు బాగా ఉపయోగపడతాయి. అయితే, వేడి నీళ్లు తాగింత మాత్రాన కొవ్వు కరిగిపోతుందని అనడానికి స్పష్టమైన ఆధారాలు లేవు. చాలా వేడిగా ఉన్న నీటిని తాగితే గొంతు, నోరు కాలే ప్రమాదం ఉంది.