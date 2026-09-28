Shaking Legs While Sitting: కుర్చీలో కూర్చొని కాళ్లు ఊపడం వల్ల ఇన్ని లాభాలు ఉన్నాయా?
Shaking Legs While Sitting: సాధారణంగా చాలామంది కుర్చీలో కూర్చొన్నప్పుడు తెలియకుండానే కాళ్లు ఊపుతూ ఉంటారు. కొందరు పెద్దలు అలా ఊపడం మంచిది కాదంటారు. కానీ కుర్చీలో కూర్చొని కాళ్లు ఊపడం వల్ల చాలా లాభాలున్నాయని చెబుతున్నారు నిపుణులు. అవేంటో తెలుసుకుందాం.
కూర్చొని కాళ్లు ఊపడం వల్ల ప్రయోజనాలు
కుర్చీలో కూర్చున్నప్పుడు చాలామందికి తెలియకుండానే కాళ్లు ఊపే అలవాటు ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఎక్కువసేపు కూర్చొని పని చేసేవారు, చదువుకునేవారు ఇలా కాళ్లు కదుపుతూ ఉంటారు. అయితే ఇది ఒక అలవాటు మాత్రమే కాదు.. కాళ్లను కదిలించడం వల్ల శరీరంలో కొన్ని చిన్నపాటి కదలికలు జరుగుతాయి. ఎక్కువసేపు ఒకే పొజిషన్లో కూర్చోవడం కంటే అప్పుడప్పుడు కాళ్లు కదపడం వల్ల శరీరానికి కొంత చలనం లభిస్తుంది. కుర్చీలో కూర్చొని కాళ్లు ఊపడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలేంటో చూద్దాం.
కండరాలకు మేలు
ఎక్కువసేపు కదలకుండా కూర్చోవడం వల్ల కాళ్ల కండరాలు పెద్దగా పనిచేయవు. ఇలాంటి సమయంలో పాదాలను కదపడం, కాళ్లను చిన్నగా ఊపడం వంటి చిన్న కదలికలు కండరాలను యాక్టివ్గా ఉంచడంలో సహాయపడవచ్చు. ముఖ్యంగా గంటల తరబడి కంప్యూటర్ ముందు లేదా డెస్క్ దగ్గర కూర్చునే వారికి చిన్న చిన్న కదలికలు ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. కుర్చీలో కూర్చున్నప్పుడు పాదాలను ముందుకు వెనక్కి కదపడం, మోకాళ్లను స్వల్పంగా కదపడం లేదా కొద్దిసేపు లేచి నడవడం ద్వారా ఎక్కువసేపు పూర్తిగా నిశ్చలంగా ఉండే సమయాన్ని తగ్గించవచ్చు.
మెరుగైన రక్తప్రసరణ
కాళ్లు కదిలించడం వల్ల రక్త ప్రసరణకు కూడా కొంత మేలు కలుగుతుంది. మనం కాళ్లను కదిపినప్పుడు కాళ్ల కండరాలు పనిచేస్తాయి. ఈ కండరాల కదలికలు రక్తం శరీరంలోని వివిధ భాగాల్లో తిరగడానికి సహకరిస్తాయి. అందుకే ఎక్కువసేపు కూర్చున్నప్పుడు కాళ్లు బరువుగా లేదా అసౌకర్యంగా అనిపిస్తే, కొద్దిసేపు కాళ్లు కదపడం లేదా లేచి నడవడం కొంత ఉపశమనాన్ని ఇస్తుంది.
శక్తి వినియోగం
కాళ్లు ఊపడం వల్ల శరీరంలో కొంత శక్తి ఖర్చవుతుంది. పూర్తిగా కదలకుండా కూర్చొనే బదులు ఇది కాస్త బెటర్. అయితే దీన్ని వ్యాయామానికి ప్రత్యామ్నాయంగా చూడటం కరెక్ట్ కాదు. నడక, యోగా, కండరాలకు బలం ఇచ్చే వ్యాయామాలను కూడా రోజువారీ జీవితంలో భాగం చేసుకోవాలి.
చురుకుగా అనిపించడం
కొంతమంది ఒత్తిడిగా ఉన్నప్పుడు లేదా ఆలోచనలో ఉన్నప్పుడు తెలియకుండానే కాళ్లు ఊపుతుంటారు. ఇది వారికి ఒక రకమైన అలవాటుగా మారిపోతుంది. శరీరాన్ని స్వల్పంగా కదిలించడం వల్ల ఎక్కువసేపు ఒకే స్థితిలో ఉండటం కంటే చురుకుగా అనిపించవచ్చు. అయితే కాళ్లు ఊపడం వల్ల ఒత్తిడి ఖచ్చితంగా తగ్గుతుంది లేదా ఏకాగ్రత పెరుగుతుంది అని చెప్పలేము.
నిపుణుల ప్రకారం.. ఎక్కువసేపు ఒకే చోట కూర్చోకుండా మధ్య మధ్యలో లేచి కొన్ని నిమిషాలు నడవడం, నీళ్లు తీసుకోవడానికి లేవడం, మెట్లు ఉపయోగించడం, కాళ్లను స్ట్రెచ్ చేయడం వంటి చిన్న చిన్న చర్యలు రోజంతా శారీరక చలనాన్ని పెంచుతాయి. ముఖ్యంగా డెస్క్ జాబ్ చేసేవారు ఒకే పొజిషన్లో గంటల తరబడి కూర్చోకుండా తరచుగా పొజిషన్ మార్చుకోవడం మంచిది.