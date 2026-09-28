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Toe Rings: ఆఫీస్ కి వెళ్లే అమ్మాయిలు మెచ్చే అదిరిపోయే మెట్టెల డిజైన్లు

life Sep 28 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:chat gpt
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స్పైరల్ టో రింగ్స్..

మీరు ఫ్యాషన్ ట్రెండ్స్ ని ఫాలో అవుతున్నట్లయితే.. మీరు.. ఇలాంటి స్పైరల్ టో రింగ్స్ ని ఎంచుకోవచ్చు.  మీ పాదాలకు మంచి లుక్ ఇస్తాయి. ఆఫీస్ వేర్ కి చాలా బాగుంటాయి. 

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ముత్యాలు, కుందన్ వర్క్ మెట్టెలు

మార్కెట్లో ముత్యాల డిజైన్ మెట్టెలు ఇప్పుడు కొత్త ట్రెండ్ సృష్టిస్తున్నాయి. ఇవి పాదాలకు చాలా గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తాయి. వీటికి మీరు కుందన్ వర్క్ ప్యాట్రన్‌ను కూడా జత చేసి వేసుకోవచ్చు.

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కలర్‌ఫుల్ పర్ల్ మెట్టెల డిజైన్స్

కొత్త పెళ్లికూతుర్లు తమ చీరలకు మ్యాచింగ్ అయ్యేలా ఇలాంటి రంగురంగుల స్టోన్స్ మెట్టెలను ఎంచుకోవచ్చు. ఇవి పెళ్లి వేడుకల్లో మీ పాదాలకు మరింత అందాన్ని తీసుకొస్తాయి.

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గోల్డెన్ మెట్టెలు

మువ్వల డిజైన్‌తో వచ్చే గోల్డెన్  మెట్టెలు ప్రస్తుతం బాగా ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. ఇలాంటి డిజైన్స్ మీ పాదాల అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తాయి.

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సింపుల్ పర్ల్ స్టడ్ మెట్టెలు

సాధారణంగా మహిళలు సింపుల్ వెండి మెట్టెలు ధరిస్తుంటారు. రోజువారీ వాడకానికి మీరు ఇలాంటి సింపుల్ అండ్ క్లాసీ పర్ల్ స్టడ్ మెట్టెలను ఎంచుకోవచ్చు.

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సిల్వర్ పర్ల్ లేయరింగ్ మెట్టెలు

మీరు ఈ లేయరింగ్ డిజైన్‌ను కూడా ట్రై చేయవచ్చు. సిల్వర్ పర్ల్ లేయరింగ్ మెట్టెలు ప్రతి డ్రెస్‌పైనా పర్ఫెక్ట్‌గా సెట్ అవుతాయి. ఇవి మీ పాదాలకు రాయల్ లుక్ ఇస్తాయి.

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