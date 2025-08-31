కాఫీలో ఇదొక్కటి కలిపినా చాలా టేస్ట్ అవుతుంది
కొంతమంది టీ కంటే కాఫీనే ఇష్టపడతారు. రోజుకు మూడు నాలుగు సార్లైనా కాఫీని తాగుతుంటారు. అయితే కాఫీలో కొన్ని పదార్థాలను మిక్స్ చేస్తే అది టేస్టీగా ఉండటమే కాకుండా.. ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది.
కాఫీ
ప్రతి ఒక్కరూ ఉదయాన్నే టీ లేకపోతే కాఫీని తాగుతుంటారు. అయితే కొంతమంది మాత్రం కాఫీనే తాగుతారు. నిజానికి టీ కంటే కాఫీ టేస్ట్ డిఫరెంట్ గా, టేస్టీగా ఉంటుంది. అందుకే కాఫీ టేస్ట్ అంటే చాలా మందికి ఇష్టం. అయితే కాఫీని మోతాదులో తాగితే ఎలాంటి సమస్య రాదు.
మోతాదుకు మించితేనే సమస్య మీరు తాగే కాఫీ ఆరోగ్యకరమైన పద్దతిలో తయారుచేస్తున్నారా? లేదా? అనేది ముఖ్యం. అయితే కాఫీ టేస్ట్ ను మరింత పెంచడానికి కొన్ని పదార్థాలు, చిట్కాలు బాగా ఉపయోగపడతాయి. వీటిని గనుక ఫాలో అయితే మాత్రం కాఫీ టేస్టీగా కావడమే కాకుండా.. మీ ఆరోగ్యం కూడా బేషుగ్గా ఉంటుంది. ఇందుకోసం ఏం చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం పదండి.
లిమిట్ లోనే తాగాలి
టేస్టీగా ఉందని కొంతమంది కప్పులకు కప్పుల కాఫీని లాగించేస్తూనే ఉంటారు. కానీ కాఫీలో కెఫిన్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది మీ నిద్రతో పాటుగా మీ ఆరోగ్యంపై చెడు ప్రభావం చూపిస్తుంది. అందుకే మీరు కెఫిన్ ను ఎక్కువగా తీసుకోకూడదు. ఇందుకోసం మీరు రోజుకు ఒకటి రెండు కప్పులకు మించి కాఫీని తాగకూడదు.
దాల్చినచెక్క
మీరు తాగే కాఫీ టేస్టీగా, హెల్తీగా ఉండాలనుకుంటే దాల్చిన చెక్కను ఉపయోగించండి. ఎందుకంటే దాల్చిన చెక్క వాసన బాగుండటమే కాకుండా.. మీ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగ్గా ఉంచడానికి సహాయపడుతుంది. దీనిలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి మీ శరీరంలో కేలరీలు పెరగకుండా చేస్తాయి. అలాగే ఈ చెక్కవల్ల కాఫీ తీయగా కూడా అవుతుంది.
ఇప్పుడు కాఫీ తాగొద్దు
మార్నింగ్ లేవగానే చాలా మంది కప్పు కాఫీ తాగే వరకు ఏ పనీ చేయరు. కానీ ఈ అలవాటు మంచిది కాదు. ఎందుకంటే కాఫీలో కెఫిన్ ఉంటుంది. ఇది ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు. మీరు ఉదయాన్నే విటమిన్లు, ఫైబర్, ప్రోటీన్లు పుష్కలంగా ఉండే ఆహారాలను తీసుకోవాలి. కానీ పరిగడుపున కాఫీని మాత్రం తాగకూడదు.
మొక్కల ఆధారిత పాలు
కాఫీని తయారుచేయడానికి ఆవు లేదా గేదె పాలను వాడుతారు. కానీ వీటికి బదులుగా మొక్కల ఆధారిత పాలను ఉపయోగిస్తే మంచిది. ఈ పాలతో చేసిన కాఫీ టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇందుకోసం మీరు కొబ్బరి పాలు, బాదం, ఓట్స్ లను ఉపయోగించొచ్చు. ఈ కాఫీ క్రీమీగా కూడా ఉంటుంది.
ఫిల్టర్ చేసిన నీరు
కాఫీ తయారుచేయడానికి ఫిల్టర్ చేయని వాటర్ మంచివని అంటుంటారు. కానీ ఈ వాటర్ లో బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది. అందుకే కాఫీని ఎప్పుడు చేసినా ఫిల్టర్ చేసిన వాటర్ ను మాత్రమే ఉపయోగించాలి. ఫిల్టర్ చేయని నీళ్లను ఉపయోగిస్తే ఆరోగ్యం దెబ్బతింటుంది.
కోకో పౌడర్
కాఫీలో దాల్చిన చెక్క వేయడం ఇష్టం లేకపోతే మీరు దీనికి బదులుగా కోకోను కూడా వేయొచ్చు. నిజానికి కోకో పౌడర్ ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. ఇది గుండె జబ్బులు వచ్చే ప్రమాదాన్ని చాలా వరకు తగ్గిస్తుందని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.