ఈ చిట్కాలు పాటిస్తే చాలా స్లిమ్ గా, మోడ్రన్ గా కనిపిస్తారు
మోడ్రన్ గా, స్లిమ్ గా కనిపించాలంటే మీరు కొన్ని చిట్కాలను పాటిస్తే సరిపోతుంది. ఇందుకోసం మీకు సెట్ అయ్యే కొన్ని రకాల డ్రెస్ లను ధరించాల్సి ఉంటుంది అంతే..
మోడ్రన్ లుక్
మీరు పొడవుగా కనిపించాలనుకుంటే నిలువు గీతలున్న డ్రెస్ లను వేసుకోండి. ఈ డ్రెస్ మిమ్మల్ని చూసే వారికి మీరు పొడువుగా ఉన్న భ్రమను కలిగిస్తాయి. అంటే మీరు కుర్తా, ప్యాంటు, షర్ట్ ఏది వేసుకున్నా ఇలాంటిది ట్రై చేయండి. అయితే అడ్డం గీతలున్న డ్రెస్ మీరు లావుగా కనిపించేలా చేస్తాయి.
స్లిమ్ లుక్
మీరు పొడువుగా, ఎత్తుగా కనిపించాలనుకుంటే ఒకేరంగున్న దుస్తులను ధరించండి. ఇది మిమ్మల్ని పొడవుగా కనిపించేలా చేస్తుంది. ఇందుకోసం మీరు నీలం, బ్లాక్, డార్క్ గ్రీన్ వంటి కలర్ డ్రెస్సులను ట్రై చేయండి. ఒకే కలర్ డ్రెస్ ను వేసుకున్నప్పుడు మీరు రకరకాల వస్త్రాలను ప్రయత్నించొచ్చు. అంటే బ్లాక్ కలర్ సిల్క్ షర్ట్ ను బ్లాక్ కలర్ కాటన్ ప్యాంట్ ను ధరించండి. ఇవి ఒకే కలర్ లో ఉన్నా చూడటానికి లుక్ బాగుంటుంది.
స్లిమ్ లుక్
ఛాతీ, మెడ భాగాన్ని తెరిచే నెక్ లైన్లు కూడా మిమ్మల్ని స్లిమ్ గా చూపిస్తాయి. అలాగే మీ ఎగువ శరీరాన్ని పొడుగ్గా చూపిస్తాయి. అందుకే మీరు రౌండ్ నెక్ లేదా బోట్ నెక్ వంటి నెక్ లైన్లు ఉన్న దుస్తులను ధరించకూడదు.
స్లిమ్ లుక్
మీరు మోడ్రన్ గా, స్లిమ్ గా కనిపించాలంటే మీరు వేసుకున్న దుస్తులు శరీరానికి అంటుకోకూడదు. ఇందుకోసం కాటన్, సిల్క్, షిఫాన్, జార్జెట్ వంటి దుస్తులను ధరించండి. ఇవి మిమ్మల్ని అందంగా కనిపించేలా చేస్తాయి. అదే మందంగా, శరీరానికి అంటుకుని ఉన్నదుస్తులను వేసుకుంటే మీరు లావుగా కనిపిస్తారు. అలాగే మీ సైజుకు సరిగ్గా సరిపోయే వాటినే ధరించాలి. చాలా టైట్ గా లేదా వదులుగా ఉన్నవి మిమ్మల్ని సన్నగా చూపించవు.
స్లిమ్ లుక్
నడుము పైకి ఉన్న ప్యాంట్లు, జీన్స్, స్కర్టులు మీ కాళ్లను పొడుగ్గా, సన్నగా చూపిస్తాయి. ఇవి మీ నడుమును టైట్ చేసి మీ వెయిట్ ను దాచేస్తాయి. సన్నగా, పొడవుగా కనిపించాలంటే వీటిని ధరించండి.