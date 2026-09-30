Scorpion : ప్రపంచంలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన తేలు ఇదే..!
Scorpion: తేలు కనిపిస్తే చాలు...భయంతో పరుగులు తీస్తారు. ఎందుకంటే దాని తోకలో ఉండే విషం. కుట్టిందంటే ప్రాణాలు పోయినా ఆశ్చర్యపోవక్కర్లేదు. అయితే ప్రపంచంలో అత్యంత ప్రమాదకమైన తేలు ఇదే.
తేళ్లలో ఇన్ని ఉంటాయా?
తేలు కనిపిస్తే చాలు...భయంతో పరుగులు తీస్తారు. ఎందుకంటే దాని తోకలో ఉండే విషం. కానీ ఇంట్లోనో, ఇంటి పరిసరాల్లోనో కనిపించే చిన్న తేలును చూసి చాలామంది పెద్దగా పట్టించుకోరు. కానీ కొన్ని రకాల తేళ్ల విషం మాత్రం శరీరంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపించే అవకాశం ఉంది. అందుకే చిన్నగా ఉందని తేలును తేలిగ్గా తీసుకోవద్దని వైద్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అయితే ప్రతి తేలు కుడితే ప్రాణాపాయం తప్పదనేది మాత్రం నిజం కాదు. తేళ్లు ఎక్కువగా రాత్రి సమయంలో బయటకు వస్తాయి. ఉక్కపోతగా ఉన్నప్పుడు..వేడికి తట్టుకోలేక బయటకు వస్తుంటాయి.
Indian red scorpion
భారత్లో అనేక రకాల తేళ్లు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా Indian red scorpion (Mesobuthus tamulus) కాటు తీవ్రమైన విష ప్రభావాలకు దారితీసే అవకాశం ఉంది. ఈ తేలు కాటుతో గుండె, రక్తప్రసరణ వ్యవస్థ, ఊపిరితిత్తులపై ప్రభావం కనిపించిన కేసులు ఉన్నాయి. పిల్లల్లో తీవ్రమైన ప్రభావాల ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉండొచ్చని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి.
కుడితే మొదట ఏం జరుగుతుంది?
తేలు కుట్టిన ప్రాంతంలో తీవ్రమైన నొప్పి, మంట, తిమ్మిరి లేదా అసౌకర్యం సాధారణంగా కనిపించవచ్చు. విష ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటే చెమటలు పట్టడం, వాంతులు, గుండె వేగంగా కొట్టుకోవడం, రక్తపోటులో మార్పులు, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, కండరాల్లో అసాధారణ కదలికలు వంటి లక్షణాలు కనిపించే అవకాశం ఉంది. తీవ్రమైన సందర్భాల్లో గుండె, ఊపిరితిత్తులపై కూడా ప్రభావం పడొచ్చు.
చిన్న తేలు అంటే తప్పనిసరిగా ప్రాణాపాయమా?
అలా చెప్పలేం. తేలు కాటు ప్రభావం ఏ జాతి తేలు కుట్టింది, విష ప్రభావం ఎంత ఉంది, కాటు పడిన వ్యక్తి వయసు, ఆరోగ్య పరిస్థితి, వైద్యం ఎంత త్వరగా అందింది వంటి అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. WHO ప్రకారం కొన్ని తేళ్ల కాట్లు చిన్న నొప్పితోనే పరిమితం కావచ్చు. మరికొన్ని సందర్భాల్లో మాత్రం తీవ్రమైన లేదా ప్రాణాపాయ పరిస్థితి రావచ్చు.
తేలు కుడితే ఏం చేయాలి?
తేలు కుట్టిన వెంటనే కాటు పడిన ప్రాంతాన్ని సబ్బు, నీటితో శుభ్రం చేయాలి. వీలైతే చల్లటి కాపడం పెట్టుకోవచ్చు. అయితే తీవ్రమైన నొప్పి, అధిక చెమటలు, వాంతులు, గుండె వేగంగా కొట్టుకోవడం, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే ఆలస్యం చేయకుండా వైద్య సహాయం తీసుకోవాలి. WHO కూడా తేలు కాటుకు త్వరగా వైద్య నిర్వహణ పొందాలని సూచిస్తోంది.
అందుకే ఇంట్లో లేదా ఇంటి చుట్టుపక్కల చిన్న తేలు కనిపించినా చేతితో పట్టుకోవడం, కొట్టేందుకు దగ్గరగా వెళ్లడం చేయకపోవడం మంచిది. చిన్నగా కనిపించడం వేరు.. విష ప్రభావం తక్కువగా ఉండటం వేరు. తేలు కాటు విషయంలో ఈ తేడాను గుర్తుంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం.