Long Haram: చీరలో మీ అందాన్ని రెట్టింపు చేసే పచ్చల హారాలు.. చూసేయండి

ఆకుపచ్చని పూసల దండల మధ్య బంగారపు పూసలతో ఎంతో ఆకర్షణీయంగా ఈ హారం డిజైన్ చేశారు. చీరల మీదకు ధరించడానికి పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్. మంచి గ్రేస్ ఫుల్ లుక్ ఇస్తుంది.
పచ్చని పూసల పేర్లతో పాటు అక్కడక్కడ అందమైన మామిడి పిందెల డిజైన్తో ఈ హారం ఆకట్టుకుంటుంది. కింద ముత్యాలు వేలాడుతూ ఉండటంతో… హారానికి మంచి లుక్ ఇస్తాయి.
పచ్చని పూసల దండలపై అందమైన డిజైనర్ మోటిఫ్స్ ఈ హారానికి నిండుదనాన్ని ఇస్తున్నాయి. మధ్యలో రంగురాళ్లతో కూడిన పెద్ద చక్ర ఆకారపు పెండెంట్ దీనిని మరింత ఆకర్షణీయంగా మారుస్తుంది.
పచ్చల హారానికి హెవీ లాకెట్ మంచి లుక్ ఇస్తుంది. ఇలాంటి హారం చీరల మీద ధరిస్తే… మంచి రాయల్ లుక్ ఇస్తుంది.
పచ్చని పూసల దండల మధ్యలో శ్రీకృష్ణుని రూపం, అందమైన డిజైన్స్ తో కూడిన అద్భుతమైన పెండెంట్ దీని ప్రధాన ఆకర్షణ. సాంప్రదాయ వేడుకలకు ఇది ఎంతో చక్కగా సరిపోతుంది.
ఆకుపచ్చని పూసల దండల మధ్యలో బంగారపు ఏనుగుల మోటిఫ్లతో ఈ హారం రాజసం ఉట్టిపడేలా ఉంది. కింద ఉన్న అందమైన చెట్టు , ఏనుగుల పెండెంట్ దీనికి మరింత సాంప్రదాయ రూపాన్ని తెచ్చింది.
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