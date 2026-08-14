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- Face Glow : ఖరీదైన క్రీములతో పనిలేదు..ఈ వాటర్ తో ముఖంపై ముడతలు మాయం, యవ్వనంగా కనిపిస్తారు..!
Face Glow : ఖరీదైన క్రీములతో పనిలేదు..ఈ వాటర్ తో ముఖంపై ముడతలు మాయం, యవ్వనంగా కనిపిస్తారు..!
Face Glow : అందంగా కనిపించాలని ఖరీదైన క్రీములు, టోనర్లు వాడుతున్నారా? రూపాయి ఖర్చు లేకుండా ఇంట్లోనే టోనర్ తయారు చేయచ్చు. దానితో మీ అందాన్ని పెంచుకోవచ్చు.
Face Glow
లవంగాలు దాదాపు అందరి ఇళ్లల్లోనూ ఉంటాయి. ఈ లవంగాలను మనం దాదాపు మసాలా కూరల్లోనూ, బిర్యానీల్లోనూ వాడుతూ ఉంటాం. కానీ ఇవే లవంగాలు మన అందాన్ని కూడా పెంచుతాయని మీకు తెలుసా? అవును.. మన ఇంట్లో ఉన్న లవంగాలతో ఇంట్లోనే టోనర్ తయారు చేసుకోవచ్చు. ఈ టోనర్ తో.. ముఖంపై ముడతలు మాయం అవడమే కాదు.. మీ అందం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది. అదెలాగో ఇప్పుడు చూద్దాం..
లవంగం నీటిని సహజసిద్ధమైన టోనర్ గా ఉపయోగించడం వల్ల చర్మానికి ఎన్నో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. లవంగాల్లో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్, యాంటీ బాక్టీరియల్, యాంటీ ఇన్ ఫ్లమేటరీ గుణాలు చర్మాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.
లవంగం నీటిని ఫేస్ టోనర్గా వాడితే కలిగే ప్రయోజనాలు:
లవంగాల్లో 'యూజినాల్' అనే పవర్ఫుల్ యాంటీఆక్సిడెంట్ ఉంటుంది. ఇది చర్మంలోని ఫ్రీ రాడికల్స్తో పోరాడి, చర్మ కణాలను కాపాడుతుంది. దీనివల్ల చర్మం యవ్వనంగా, కాంతివంతంగా కనిపిస్తుంది.
ముడతలు, గీతలు తగ్గుతాయి:మన చర్మంలో కొల్లాజెన్ ఉత్పత్తిని పెంచడంలో లవంగం నీరు సహాయపడుతుంది. క్రమం తప్పకుండా వాడితే ముఖంపై వచ్చే సన్నని గీతలు, ముడతలు తగ్గుతాయి. ఫలితంగా యవ్వనంగా కనిపిస్తారు.
మొటిమలు, మచ్చలు మాయం: లవంగాల్లోని యాంటీబాక్టీరియల్ గుణాలు మొటిమలకు కారణమయ్యే బ్యాక్టీరియాని నశింపజేస్తాయి. మొటిమలు, వాటి వల్ల వచ్చే ఎర్రటి మచ్చలను తగ్గించడంలో ఇది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. అంతేకాకుండా, ఇది సహజసిద్ధమైన ఆస్ట్రింజెంట్గా పనిచేసి, ముఖంపై ఉండే పెద్ద చర్మ రంధ్రాలను (Open Pores) బిగుతుగా మార్చి చర్మాన్ని సమంగా ఉంచుతుంది. ఈ టోనర్ వాడటం వల్ల రోజంతా ముఖం ఫ్రెష్ గా కనపడుతుంది. జిడ్డుగా మారదు.
లవంగం నీటిని ఎలా తయారు చేయాలి..?
తాజా లవంగాలను నాలుగు లేదా ఐదు తీసుకొని.. మంచి నీటిలో వేయాలి. రాత్రంతా అలానే వదిలేస్తే.. ఆ నీరు రంగు మారుతుంది. ఇప్పుడు ఆ నీటిని మనం ఏదో ఒక బాటిలో స్టోర్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ముఖం శుభ్రం చేసుకున్న తర్వాత.. ఈ నీటిని ముఖానికి స్ప్రే చేసుకుంటే సరిపోతుంది. యవ్వనంగా కనిపిస్తారు. కావాలంటే లవంగాలను నీటిలో మరిగించి.. ఆ నీటిని చల్లారిన తర్వాత స్టోర్ చేసుకొని కూడా వాడొచ్చు.
దీనిని ఎలా ఉపయోగించాలి?
ముందుగా మీ ముఖాన్ని మైల్డ్ ఫేస్ వాష్తో శుభ్రంగా ముఖం కడుక్కొని, తడి లేకుండా తుడుచుకోవాలి.తయారుచేసుకున్న లవంగం టోనర్ను ముఖంపై స్ప్రే చేయండి లేదా కాటన్ తో ముఖానికి, మెడకు అప్లై చేసుకోవచ్చు. 2 మూడు నిమిషాలు దానిని ఆరనిచ్చి.. తర్వాత మాయిశ్చరైజర్ రాసుకుంటే సరిపోతుంది. ఉదయం, సాయంత్రం రెండుపూటలా వాడొచ్చు. అయితే.. దీనిని వాడే ముందు ప్యాచ్ టెస్ట్ చేసుకోవాలి. మంట, దురద లేకపోతే.. ముఖానికి అప్లై చేయాలి.