Necklace Designs: పెళ్లి కళ ఉట్టిపడేలా చేసే అదిరిపోయే నక్లెస్ డిజైన్లు

ఇలాంటి నక్లెస్ డిజైన్లు మెడకు చాలా అందంగా ఉంటుంది. అక్కడక్కడ స్టోన్స్ తో ఉన్న ఈ నక్లెస్ చీరల మీదకు అదిరిపోతాయి.
ఇలాంటి డిజైన్స్ ఈ మధ్య చాలా ట్రెండింగ్ లో ఉన్నాయి. పట్టుచీరల మీదకు కూడా ఇలాంటి న్లెస్ డిజైన్లు చాలా అందంగా ఉంటాయి.
కాసుల పేరు ఓల్డ్ మోడల్ అని మీరు అనుకుంటే.. ఇలా ట్రెండీగా మార్చి నక్లెస్ రూపంలోనూ మీరు ట్రై చేయచ్చు.
తక్కువ బడ్జెట్ లో మీకు నక్లెస్ కావాలి అనుకుంటే.. ఇలా ముత్యాల కాంబినేషన్ లో తీసుకోవచ్చు. చీరల మీదకు చాలా బాగుంటుంది.
పూర్తిగా బంగారు నక్లెస్ వద్దు అనుకుంటే.. మీరు ఇలా రాళ్లతో ఉన్న నక్లెస్ ట్రై చేయవచ్చు. నైట్ పార్టీలకు ఇలాంటి చీరలు బాగుంటాయి.
తక్కువ బడ్జెట్ లో మీరు తీసుకునే నక్లెస్ డైమండ్ ఫీల్ రావాలి అంటే.. ఇలా ఏడీ స్టోన్స్ తో ఉన్న నక్లెస్ ఎంచుకుంటే సరిపోతుంది. గ్రాండ్ లుక్ వస్తుంది.
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