Women Health: ఈ 5 రకాల మహిళలు త్వరగా ముసలివాళ్లు అవుతారు! ఎందుకో తెలుసా?
Women Health: వయసు ప్రకారం శరీరం మారిపోవడం సహజమే. కానీ కొంతమంది మహిళల్లో అసలు వయసు కంటే ముందుగానే ముఖంపై ముడతలు, చర్మం కాంతి కోల్పోవడం వంటి వృద్ధాప్య లక్షణాలు కనిపిస్తుంటాయి. నిపుణుల ప్రకారం ఏ మహిళలు త్వరగా ముసలివాళ్లు అవుతారో ఇక్కడ చూద్దాం.
మహిళలు త్వరగా ముసలివాళ్లు అవ్వడానికి కారణాలు
వయసు పెరగడం సహజమైన ప్రక్రియ. అయితే కొందరిలో వయసు కంటే ముందుగానే చర్మంపై ముడతలు, అలసట, జుట్టు తెల్లబడటం, శక్తి తగ్గడం వంటి వృద్ధాప్య లక్షణాలు కనిపిస్తుంటాయి. దీనికి కేవలం జన్యుపరమైన కారణాలే కాదు, రోజువారీ జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్లు, నిద్ర, ఒత్తిడి వంటి అంశాలు కూడా ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తాయని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. కొన్ని అలవాట్లు దీర్ఘకాలంలో వృద్ధాప్య లక్షణాలు త్వరగా కనిపించే ప్రమాదాన్ని పెంచుతాయి. అలాంటి ఐదు ముఖ్యమైన అలవాట్లు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
నిరంతరం ఒత్తిడిలో జీవించే మహిళలు
కుటుంబ బాధ్యతలు, ఉద్యోగ ఒత్తిడి, ఆర్థిక సమస్యలు లేదా వ్యక్తిగత ఇబ్బందుల కారణంగా కొందరు ఎప్పుడూ మానసిక ఒత్తిడిలో ఉంటారు. ఎక్కువకాలం కొనసాగే ఒత్తిడి శరీరంలో కార్టిసాల్ అనే హార్మోన్ స్థాయిలను పెంచుతుంది. దీని ప్రభావం వల్ల నిద్ర దెబ్బతినడం, చర్మం కాంతిని కోల్పోవడం, రోగనిరోధక శక్తి తగ్గడం వంటి సమస్యలు రావచ్చు. అందుకే నిపుణులు ధ్యానం, యోగా, నడక, ఇష్టమైన హాబీలకు సమయం కేటాయించడం ద్వారా ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
నిద్రకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వని మహిళలు
రోజుకు 7-9 గంటల నాణ్యమైన నిద్ర శరీర కణాల పునరుద్ధరణకు ఎంతో అవసరం. నిద్ర సరిగ్గా లేకపోతే కళ్ల కింద నల్లటి వలయాలు, ముఖంలో అలసట, చర్మ కాంతి తగ్గడం వంటి లక్షణాలు కనిపించవచ్చు. దీర్ఘకాలంగా నిద్రలేమి కొనసాగితే శరీర ఆరోగ్యంపైనా ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది. అందువల్ల ప్రతిరోజూ ఒకే సమయానికి నిద్రపోవడం, పడుకునే ముందు మొబైల్ లేదా ఇతర స్క్రీన్ల వినియోగాన్ని తగ్గించడం మంచిదని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
పోషకాహారాన్ని నిర్లక్ష్యం చేసే మహిళలు
చాలామంది మహిళలు తమ ఆహారాన్ని చివరి ప్రాధాన్యంగా చూస్తుంటారు. భోజనం మానేయడం, జంక్ ఫుడ్ ఎక్కువగా తినడం, పండ్లు, కూరగాయలు, ప్రోటీన్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు తక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల శరీరానికి అవసరమైన విటమిన్లు, ఖనిజాలు అందకపోవచ్చు. దీనివల్ల చర్మం పొడిబారడం, జుట్టు బలహీనపడటం, శక్తి తగ్గడం వంటి సమస్యలు రావచ్చు. సమతుల్య ఆహారం, తగినంత నీరు, సీజనల్ పండ్లు, ఆకుకూరలు, పప్పుధాన్యాలు, గింజలు తీసుకోవడం ఆరోగ్యానికి మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
వ్యాయామాన్ని దూరం పెట్టే మహిళలు
రోజంతా కూర్చునే జీవనశైలి శరీరాన్ని నెమ్మదిగా బలహీనపరుస్తుంది. కండరాల బలం తగ్గడం, బరువు పెరగడం, ఎముకల ఆరోగ్యం దెబ్బతినడం వంటి సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. క్రమం తప్పకుండా నడక, యోగా, సైక్లింగ్ లేదా తేలికపాటి వ్యాయామం చేయడం వల్ల రక్తప్రసరణ మెరుగుపడుతుంది. ఇది శరీరంతో పాటు చర్మ ఆరోగ్యానికి కూడా మేలు చేస్తుంది.
చర్మ సంరక్షణకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వని మహిళలు
ఎండలో ఎక్కువసేపు గడిపే మహిళలు సన్ ప్రొటెక్షన్ తీసుకోకపోవడం కూడా చర్మంపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపవచ్చు. సన్స్క్రీన్ వాడటం, తగినంత నీరు తాగడం, చర్మ సంరక్షణ పాటించడం వంటి అలవాట్లు దీర్ఘకాలంలో చర్మ ఆరోగ్యానికి తోడ్పడతాయి. అలాగే ధూమపానం, ఆల్కహాల్ కూడా చర్మానికి హాని చేసే అవకాశం ఉందని అధ్యాయనాలు చెబుతున్నాయి. నిపుణుల ప్రకారం ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిని పాటించడం ద్వారా శరీరాన్ని, మనసును ఎక్కువకాలం ఉత్సాహంగా ఉంచుకోవచ్చు.