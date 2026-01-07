- Home
- Life
- Sankranti Travel Hack: సంక్రాంతికి ఊరు వెళ్తున్నారా? ఊరు వెళ్తూ కూడా డబ్బులు సంపాదించొచ్చు..ఎలానో తెలుసా?
Sankranti Travel Hack: సంక్రాంతికి ఊరు వెళ్తున్నారా? ఊరు వెళ్తూ కూడా డబ్బులు సంపాదించొచ్చు..ఎలానో తెలుసా?
సంక్రాంతి పండగ వచ్చింది అంటే చాలు.. హైదరాబాద్ లో ఉన్నవారందరూ తమ సొంత ఊళ్లకు వెళ్లడానికి రెడీ అవుతారు. మీరు కూడా మీ కారులో ఊరికి వెళ్తున్నట్లయితే.. ఈజీగా డబ్బులు సంపాదించుకోవచ్చు. అదెలాగో తెలుసుకుందాం..
కారులో సీటు ఖాళీ ఉంటే చాలు.. కాసులు సంపాదించుకోవచ్చు..!
సంక్రాంతి అంటేనే సొంత ఊరు, పిండి వంటలు, కోడి పందాలు.. ఆ సందడే వేరు. అయితే, ఈ పండగ ప్రయాణం మీ జేబుకు చిల్లు పెట్టకుండా, పైగా మీకు కొంత ‘పాకెట్ మనీ’ కూడా తెచ్చి పెడితే ఎలా ఉంటుంది? అవును, మీరు చదివింది నిజమే, మీ సొంత కారులో ఊరికి వెళ్తున్నప్పుడు ఖాళీ సీట్లను ‘ కార్ పూలింగ్’ ( Car Pooling) ద్వారా ఇతరులకు ఇస్తే, మీ పెట్రోల్, డీజిల్ ఖర్చులు మిగలడమే కాకుండా, లాభం కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఆ వివరాలు మీ కోసం...
1. పెట్రోల్ ఖర్చులు ఇక భారం కాదు!
హైదరాబాద్ నుండి విజయవాడ, విశాఖపట్నం లేదా రాయలసీమ వెళ్లాలంటే ఈ రోజుల్లో పెట్రోల్/డీజిల్ ఖర్చులు రూ. 3,000 నుండి రూ. 6,000 వరకు అవుతున్నాయి. అదే మీ కారులో ముగ్గురు ప్యాసింజర్లను కార్ పూలింగ్ ద్వారా తీసుకెళ్తే, ఆ ఖర్చంతా వారిచ్చే ఛార్జీలతోనే కవర్ అయిపోతుంది. అంటే మీరు రూపాయి ఖర్చు లేకుండా ఊరికి వెళ్ళిపోవచ్చు!
2. ఎలా మొదలుపెట్టాలి? (The Tech Angle)
మీరు ఊరికే రోడ్డు మీద ఎవరినో ఎక్కించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. దీని కోసం కొన్ని సురక్షితమైన యాప్స్ ఉన్నాయి:
BlaBlaCar: ఇది ఇండియాలో అత్యంత పాపులర్. మీ రూట్, సమయం, సీటు ధరను మీరే నిర్ణయించుకోవచ్చు.
Quick Ride: ఆఫీసు గోయర్స్ ఎక్కువగా వాడుతుంటారు, లాంగ్ జర్నీలకు కూడా ఇది బాగుంటుంది.
Sride: ఇది కూడా నమ్మదగిన యాప్.
3. బోర్ కొట్టకుండా ప్రయాణం
ఒంటరిగా గంటల తరబడి డ్రైవింగ్ చేయడం బోర్ కొట్టవచ్చు. కార్ పూలింగ్ వల్ల కొత్త వ్యక్తులు పరిచయం అవుతారు. సంక్రాంతి కబుర్లు చెప్పుకుంటూ, పాటలు వింటూ ప్రయాణం సరదాగా సాగిపోతుంది. ప్రయాణంలో మంచి కంపెనీ దొరికితే ఆ కిక్కే వేరు!
4. పర్యావరణానికి మేలు
పది మంది పది కార్లలో వెళ్లే బదులు, ఒకే కారులో వెళ్లడం వల్ల ట్రాఫిక్ తగ్గుతుంది. కాలుష్యం కూడా తగ్గుతుంది. ఇది పరోక్షంగా మన ప్రకృతికి మనం ఇచ్చే పండగ కానుక.
స్మార్ట్ కార్ పూలింగ్ కోసం కొన్ని టిప్స్:
ప్రొఫైల్ వెరిఫికేషన్: యాప్లో ప్యాసింజర్ రేటింగ్స్, ఐడి వెరిఫికేషన్ చూసి మాత్రమే వారిని ఎంచుకోండి.
ధర నిర్ణయం: మరీ ఎక్కువగా కాకుండా, బస్సు ఛార్జీల కంటే కొంచెం తక్కువగా లేదా సమానంగా పెడితే ప్యాసింజర్లు త్వరగా దొరుకుతారు.
లగేజీ స్పేస్: పండగ కాబట్టి ప్యాసింజర్లకు కూడా లగేజీ ఉంటుంది. మీ డిక్కీలో ఎంత ఖాళీ ఉందో ముందే స్పష్టం చేయండి.
పిక్-అప్ పాయింట్: మీకు హైవే మీద అందుబాటులో ఉండే జంక్షన్లను పిక్-అప్ పాయింట్లుగా పెట్టుకోండి, తద్వారా సిటీ ట్రాఫిక్లో చిక్కుకోకుండా ఉండొచ్చు.
ఈ సంక్రాంతికి మీ ప్రయాణాన్ని కేవలం ప్రయాణంలా కాకుండా ఒక "స్మార్ట్ ఎర్నింగ్" ఐడియాలా మార్చుకోండి. డ్రైవింగ్ ఎంజాయ్ చేయండి, కొత్త స్నేహితులను చేసుకోండి. మీ వాలెట్ను కూడా ఖుషీ చేయండి!