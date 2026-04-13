Red Vs Black clay Pot: ఎర్ర కుండ లేదా నల్ల కుండ.. చల్లటి నీటి కోసం ఏది కొంటే బెటర్?
Red vs Black clay Pot: వేసవిలో ఫ్రిజ్లో వాటర్ కన్నా కుండలోని నీళ్లే ఆరోగ్యానికి మంచిది. అందుకే ఇంట్లో ఫ్రిజ్ ఉన్నా కూడా మట్టికుండనే తెచ్చి పెట్టుకుంటారు. అయితే నల్ల కుండ లేదా ఎర్ర కుండ.. ఈ రెండిట్లో ఏది ఉత్తమమైనదో తెలుసుకోండి.
ఎలాంటి కుండ కొనాలి?
మండే ఎండల్లో సహజంగానే చల్లని నీటిని తాగాలనిపిస్తుంది. ఆ నీరు తాగితే ఎంతో ఆరోగ్యం కూడా. అదే ఫ్రిజ్లో వాటర్ తాగడం వల్ల ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయి. కానీ కుండలోని నీరు తాగితే మాత్రం ఎంతో ఆరోగ్యం. అందుకే ఇప్పటికీ మట్టికుండల అమ్మకాలు భారీగానే జరుగుతున్నాయి. అయితే కొంతమందికి ఒక సందేహం ఉంటుంది. నల్ల కుండ లేదా ఎర్ర కుండ ఈ రెండిట్లో ఏది కొనడం మంచిది? ఏ కుండలో నీరు త్వరగా చల్లబడతాయి? మంచి ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తాయి? దీనికి సమాధానాలు తెలుసుకోండి.
ఎర్ర కుండతో ఉపయోగాలు
మీరు ఎర్ర కుండ కొని ఉంటే మంచిదే. ఎర్రమట్టితో చేసిన కుండలలో నీరు తాగడం వల్ల అనేక ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఎర్ర మట్టితో చేసిన కుండల నుండి వచ్చే నీరు శరీరంలోని పీహెచ్ స్థాయిని సమతుల్యంగా ఉంచుతుంది. ఈ మట్టికుండ నీటిని త్వరగా చల్లబరుస్తుంది. అంతేకాదు మార్కెట్లో చాలా తక్కువ ధరకే లభిస్తుంది. గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు ఉన్నవారు ఈ కుండ నీటిని తాగితే మంచిది. కాకపోతే ఇది ఎక్కువ సేపు నీటిని చల్లగా ఉంచలేదు.
నల్ల కుండతో లాభాలు
నల్ల మట్టితో చేసిన కుండలు కూడా మార్కెట్లో అధికంగానే ఉన్నాయి. చాలామంది నల్లకుండలోని నీటిని తాగడానికి ఇష్టపడతారు. నల్ల కుండ వాడడం వల్ల కూడా అనేక ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ఈ కుండకు బ్యాక్టీరియా చేరే అవకాశం తక్కువ. అంతేకాదు మీరు ఎక్కువ సేపు చల్లగా ఉంచుతుంది. జీవక్రియను వేగవంతం చేసి శరీరంలో ఖనిజాల లోపం లేకుండా చూసుకుంటుంది. కాబట్టి నల్లకుండ వాడినా కూడా మంచిదే. ఇక ఏ కుండ వాడాలి? అన్నది మీరే నిర్ణయించుకోవాలి. రెండు కుండలు ఫ్రిజ్ నీళ్ళతో పోలిస్తే ఈ రెండు కుండల నీరు మనకు మేలే చేస్తాయి.