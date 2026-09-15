Radhika Merchant: వినాయక పూజలో డ్యాన్స్ అదరగొట్టిన అంబానీ కోడలు..!
Radhika Merchant: ముఖేష్ అంబానీ చిన్న కోడలు రాధిక మర్చంట్ చేసిన డ్యాన్స్ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ గా మారింది. ఆమె డ్యాన్స్ చూసిన నెటిజన్లు ఫిదా అయిపోతున్నారు.
డ్యాన్స్ అదరగొట్టిన అంబానీ కోడలు..
వినాయక చతుర్థి పండగ వేళ అంబానీ నివాసమైన 'ఆంటిలియా'లో పండగ శోభ ఉట్టిపడింది. ఈ శుభ సమయాన్ని పురస్కరించుకుని ముకేశ్ అంబానీ, నీతా అంబానీ చిన్న కోడలు, అనంత్ అంబానీ సతిమణి రాధికా మర్చంట్ చేసిన డ్యాన్స్ నెటిజన్లను ఆకట్టుకుంటోంది.
‘ఏకదంతాయ వక్రతుండాయ’కు క్లాసికల్ డాన్స్:
గణపతి నవరాత్రుల సందర్భంగా రాధికా మర్చంట్ ప్రసిద్ధ గాయకుడు శంకర్ మహదేవన్ ఆలపించిన శక్తివంతమైన, అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన ‘ఏకదంతాయ వక్రతుండాయ’ భక్తి గీతానికి శాస్త్రీయ నృత్యం భారతనాట్యం చేశారు. ఎంతో భక్తిశ్రద్ధలతో, అద్భుతమైన భావ వ్యక్తీకరణతో ఆమె చేసిన ఈ డాన్స్ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది.
ఆమె చేసిన డ్యాన్స్ మాత్రమే కాదు.. రాధిక మర్చంట్ కాస్ట్యూమ్ అందరినీ విపరీతంగా ఆకట్టుకుంది. రాధికా మర్చంట్ సాంప్రదాయ పట్టు చీర ధరించి, దానికి తగినట్లుగా సాంప్రదాయ ఆభరణాలు, గజ్జలు కట్టుకుని ఎంతో మంగళకరమైన మహాలక్ష్మిలా మెరిసిపోయారు.
ప్రొఫెషనల్ డ్యానర్..
రాధికా మర్చంట్ చిన్ననాటి నుంచే భరతనాట్యంలో శిక్షణ పొంది, గతంలో తన 'అరంగేట్రం'తోనే అందరి ప్రశంసలు అందుకున్నారు. ఆ నాట్య పటిమను ఈ గణేష్ చతుర్థి వేడుకలో ప్రదర్శించి, విఘ్నేశ్వరుని మహిమను తన అభినయం ద్వారా ఎంతో మనోహరంగా ప్రదర్శించారు.
ప్రతి ఏటా అంబానీ కుటుంబం తమ నివాసంలో గణేష్ చతుర్థి వేడుకలను అత్యంత అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహిస్తుంది. దేశంలోని ప్రముఖ సినీ తారలు, వ్యాపారవేత్తలు, రాజకీయ ప్రముఖులు ఈ పూజా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఈ ఏడాది రాధికా మర్చంట్ సమర్పించిన ఈ ప్రత్యేక భరతనాట్య నివాళి ఆంటిలియా వేడుకలకే ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది.
సోషల్ మీడియాలో ప్రశంసల జల్లు: రాధికా మర్చంట్ సమర్పించిన ఈ నృత్య నివాళికి నెటిజన్ల నుంచి, అంబానీ అభిమానుల నుంచి విశేష స్పందన లభిస్తోంది. "సంస్కృతి, సాంప్రదాయాల పట్ల ఆమెకున్న గౌరవం అభినందనీయం", "రాధికా అభినయం ఎంతో ప్రశాంతతను, భక్తి భావాన్ని కలిగిస్తోంది" అంటూ నెటిజన్లు కామెంట్ల రూపంలో ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.