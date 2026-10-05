చిన్న గోల్డ్ పూసలతో ఉన్న ట్రయాంగిల్ షేప్ కి ముత్యాలు వేలాడుతున్నట్లు ఉన్న ఈ ముక్కుపుడక మీకు ప్రత్యేకమైన లుక్ ని ఇస్తుంది. తక్కువ బడ్జెట్ లో తీసుకోవచ్చు.
మూడు మువ్వలు వేలాడుతున్న ఈ ఫ్లవర్ డిజైన్ నోస్ పిన్ ముక్కుకు అందంగా ఉంటుంది. అర గ్రాములో తీసుకోవచ్చు.
చుట్టూ వైట్ స్టోన్స్, మధ్యలో పింక్ స్టోన్ పొదిగిన ఈ డ్రాప్ డిజైన్ నోస్ పిన్ మోడ్రన్ డిజైన్స్ ఇష్టపడేవారికి మంచి ఎంపిక. స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది.
గ్రీన్ స్టోన్ తో ఉన్న ఈ నోస్ పిన్ సింపుల్ గా స్టైలిష్ గా కనిపిస్తుంది. మినిమల్ డిజైన్స్ ఇష్టపడేవారికి ఈ డిజైన్ బెస్ట్ ఆప్షన్.
వైట్ స్టోన్స్ తో ఉన్న హార్ట్ షేప్ నోస్ పిన్ ముఖ అందాన్ని మరింత పెంచుతుంది. అర గ్రాములోపే వస్తుంది.
ఫ్యాషన్ కోరుకునేవారికి ఇలాంటి జిగ్ జాగ్ ప్యాటర్న్ నోస్ పిన్ మంచి ఎంపిక. డైలీవేర్ కి ఈ డిజైన్ సూపర్ గా ఉంటుంది.
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