Cooking Tips: వంట చేసేటప్పుడు ఈ తప్పులు చేస్తే కూర రుచి పాడైపోతుంది

ఎలాంటి ప్రిపరేషన్ లేకుండా వంట మొదలుపెట్టకూడదు. అన్నీ ముందుగా సిద్ధం చేసుకోకపోతే పదే పదే గ్యాస్ ఆన్, ఆఫ్ చేయాల్సి వస్తుంది. దీని వల్ల మంటలో తేడా వచ్చి, వంట పాడైపోతుంది.
సమయం ఆదా అవుతుందని కొందరు మంటను ఎక్కువగా పెట్టి వంట చేస్తారు. దీనివల్ల రుచి పాడవుతుంది. ఎప్పుడైనా సరే తక్కువ లేదా మీడియం మంటపైనే వంట చేయాలి.
వంటలో ఉప్పు చాలా కీలకం. ఇది కొంచెం ఎక్కువైనా, తక్కువైనా రుచి మారిపోతుంది. అలాగే మసాలాలు ఎంత మోతాదులో వాడాలో కచ్చితంగా తెలిసి ఉండాలి.
ఏ వంటకైనా సరే తాజా కూరగాయలకే మొదటి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. అప్పుడే వంటకు మంచి రుచి వస్తుంది. అలాగే వాడే ఇతర దినుసులు కూడా తాజాగా ఉండాలి.
ప్రతి వంటకానికి దానికి తగిన సమయం పడుతుంది. అందుకే వంటను ఎప్పుడూ నెమ్మదిగా, ఓపికగా చేస్తేనే ఫుడ్ చాలా టేస్టీగా వస్తుంది.
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