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Cooking Tips: వంట చేసేటప్పుడు ఈ తప్పులు చేస్తే కూర రుచి పాడైపోతుంది

life Oct 05 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:stockPhoto
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ఏ వంటకైనా ప్రిపరేషన్ ముఖ్యం.

ఎలాంటి ప్రిపరేషన్ లేకుండా వంట మొదలుపెట్టకూడదు.  అన్నీ ముందుగా సిద్ధం చేసుకోకపోతే పదే పదే గ్యాస్ ఆన్, ఆఫ్ చేయాల్సి వస్తుంది. దీని వల్ల మంటలో తేడా వచ్చి, వంట పాడైపోతుంది. 

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మంట ఎక్కువగా పెట్టడం

సమయం ఆదా అవుతుందని కొందరు మంటను ఎక్కువగా పెట్టి వంట చేస్తారు. దీనివల్ల రుచి పాడవుతుంది. ఎప్పుడైనా సరే తక్కువ లేదా మీడియం మంటపైనే వంట చేయాలి.

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ఉప్పు, మసాలాలు

వంటలో ఉప్పు చాలా కీలకం. ఇది కొంచెం ఎక్కువైనా, తక్కువైనా రుచి మారిపోతుంది. అలాగే మసాలాలు ఎంత మోతాదులో వాడాలో కచ్చితంగా తెలిసి ఉండాలి.

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తాజా కూరగాయలు

ఏ వంటకైనా సరే తాజా కూరగాయలకే మొదటి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. అప్పుడే వంటకు మంచి రుచి వస్తుంది. అలాగే వాడే ఇతర దినుసులు కూడా తాజాగా ఉండాలి.

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సమయం కేటాయించడం

ప్రతి వంటకానికి దానికి తగిన సమయం పడుతుంది. అందుకే వంటను ఎప్పుడూ నెమ్మదిగా, ఓపికగా చేస్తేనే ఫుడ్ చాలా టేస్టీగా వస్తుంది.

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