Movie Lovers Psychology: ఎక్కువగా సినిమాలు చూసే వారి మనస్తత్వం ఎలా ఉంటుందో తెలుసా?
సినిమాలంటే ఇష్టపడని వారు ఎవరుంటారు చెప్పండి. కొందరు అప్పుడప్పుడు సినిమాలు చూస్తే, మరికొందరు అదే పనిగా చూస్తుంటారు. ఇంకొందరు అయితే కాస్త ఖాళీ దొరికినా సినిమాలు చూస్తూనే ఉంటారు. ఇలా ఎక్కువగా సినిమాలు చూసే వారి గురించి సైకాలజీ ఏం చెబుతోందో తెలుసా?
సినిమాలు ఎక్కువగా చూసే వారు ఎలా ఉంటారంటే?
సైకాలజీ ప్రకారం మనం ఇష్టపడే అలవాట్లు, వినోద పద్ధతులు మన మనస్తత్వాన్ని కొంతవరకు ప్రతిబింబిస్తాయి. సినిమాలు చూడటం కూడా అలాంటి ఒక అలవాటే. కొందరు అప్పుడప్పుడు సినిమాలు చూస్తే, మరికొందరు ఎక్కువగా చూడడానికి ఇష్టపడతారు. ఇలా ఎక్కువగా సినిమాలు చూసే వారి మనస్తత్వం ఎలా ఉంటుంది అనే ప్రశ్నకు సైకాలజీ నిపుణులు ఆసక్తికరమైన విషయాలు చెబుతున్నారు. అవేంటో వివరంగా తెలుసుకుందాం.
వీరి స్వభావం ఎలా ఉంటుందంటే..
సినిమాలు ఎక్కువగా చూసే వారు సాధారణంగా భావోద్వేగాలకు దగ్గరగా ఉండే స్వభావం కలిగి ఉంటారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కథలు, పాత్రలు, భావాలు, సంగీతం వంటి అంశాలు వీరిని లోతుగా ప్రభావితం చేస్తాయి. అందువల్ల వీరు ఇతరుల భావాలను త్వరగా అర్థం చేసుకునే సామర్థ్యం కలిగి ఉంటారు. సైకాలజీలో దీన్ని ఎంపథీ అని అంటారు. సినిమాల్లో పాత్రల బాధలు, ఆనందాలు చూసి కనెక్ట్ అయ్యే వారు నిజ జీవితంలో కూడా సానుభూతి చూపే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుందని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి.
ఈ రంగాలపై ఆసక్తి ఎక్కువ
సినిమాలు ఎక్కువగా చూసేవారు ఊహాశక్తిని కలిగి ఉంటారని సైకాలజీ చెబుతోంది. సాధారణంగా సినిమాలు కథల ప్రపంచంలోకి తీసుకెళ్తాయి కాబట్టి, వీరి ఆలోచనలు సృజనాత్మకంగా మారుతాయి. కథల్ని ఊహించుకోవడం, వేరే ప్రపంచాల్లో జీవిస్తున్నట్టు ఫీల్ కావడం వంటివి వీరిలో సహజంగా ఉంటాయి. అందుకే రచన, డిజైన్, సంగీతం, వీడియో క్రియేషన్ వంటి రంగాల పట్ల వీరికి ఆసక్తి ఉండే అవకాశం ఎక్కువ.
వ్యక్తిగత అభివృద్ధికి..
సైకాలజీ ప్రకారం సినిమాలు ఎక్కువగా చూసే వారిలో స్వీయ అవగాహన కూడా కొంతవరకు పెరుగుతుంది. కొన్ని సినిమాలు మన జీవితాన్ని ప్రశ్నించేలా, ఆలోచింపజేసేలా ఉంటాయి. అలాంటి సినిమాలు చూసే వారు తమ నిర్ణయాలు, సంబంధాలు, లక్ష్యాల గురించి ఆలోచించే అవకాశం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా మోటివేషనల్ లేదా జీవన విలువలపై ఆధారపడిన సినిమాలు వ్యక్తిగత అభివృద్ధికి ప్రేరణగా మారవచ్చు.
నిపుణుల హెచ్చరిక
ఒత్తిడి, చదువు లేదా వ్యక్తిగత సమస్యల నుంచి కొంతసేపు దూరంగా ఉండాలనే భావన కూడా కొందరిని సినిమాల వైపు ఆకర్షితులను చేయవచ్చు. నిజానికి మనసుకు రిలాక్సేషన్ ఇవ్వడం అవసరమే. కానీ అందుకోసం సినిమాలే ఏకైక మార్గంగా మారితే మాత్రం వాస్తవ జీవిత సమస్యలను ఎదుర్కొనే ధైర్యం తగ్గే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
ప్రతికూల ప్రభావాలు
అధికంగా సినిమాలు చూడటం వల్ల కొన్ని ప్రతికూల ప్రభావాలు కూడా ఉండవచ్చని సైకాలజీ నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎక్కువ సమయం స్క్రీన్ ముందు గడపడం వల్ల నిద్ర అలవాట్లు దెబ్బతినడం, చదువు లేదా పనిపై దృష్టి తగ్గడం వంటి సమస్యలు రావచ్చు. అలాగే సినిమాల్లో చూపించే కల్పిత జీవితాలను నిజ జీవితంతో పోల్చుకోవడం వల్ల అసంతృప్తి లేదా నిరాశ కలగవచ్చు.
పరిమితి అవసరం
సినిమాలను ఆనందం, విశ్రాంతి కోసం చూడాలి కానీ జీవితాన్ని నియంత్రించే స్థాయికి వెళ్లనివ్వకూడదు. సరైన సమయం, పరిమితి, అవగాహనతో సినిమాలు చూస్తే అవి మన మనసుకు మంచి తోడుగా మారతాయని సైకాలజీ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.