రాత్రిపూట ఎక్కువసేపు మెలకువతో ఉంటే ఏమవుతుందో తెలుసా?

రాత్రిపూట ఎక్కువసేపు మెలకువతో ఉంటే జీవ గడియారం దెబ్బతింటుంది.
నిద్ర సరిగ్గా లేకపోతే మెదడు పనితీరు తగ్గుతుంది. ఏకాగ్రత లోపం, మతిమరుపు వంటి సమస్యలు రావచ్చు.
మరుసటి రోజంతా అలసటగా ఉంటుంది. ఎనర్జీ లెవల్స్ తగ్గుతాయి.
నిద్రలేమి వల్ల చిరాకు, ఒత్తిడి పెరుగుతాయి.
రాత్రిపూట సరిగ్గా నిద్రలేకపోతే రోగనిరోధక శక్తి తగ్గుతుంది. జలుబు, జ్వరం వంటివి సులభంగా వస్తాయి.
నిద్రలేమి గుండె ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపిస్తుంది. బీపీ అసమతుల్యం అయ్యే అవకాశం ఉంది.
నిద్రలేమి అతిగా ఆకలి వేయడానికి కారణమవుతుంది. ఫలితంగా బరువు పెరుగుతారు.
ఆరోగ్యం బాగుండాలంటే రోజుకు కనీసం 7–8 గంటల నిద్ర అవసరం.
మధ్యాహ్నం నిద్రపోతే ఏమవుతుందో తెలుసా?
రాత్రిపూట బ్రెష్ చేయకపోతే ఏమవుతుందో తెలుసా?
కడుపుబ్బరంతో నరకం చూస్తున్నారా? ఇలా చేస్తే వెంటనే రిజల్ట్
ఉసిరిని రెగ్యులర్ గా తీసుకుంటే కలిగే లాభాలు ఇవే!