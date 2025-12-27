Telugu

రాత్రిపూట ఎక్కువసేపు మెలకువతో ఉంటే ఏమవుతుందో తెలుసా?

health-life Dec 27 2025
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
జీవ గడియారం

రాత్రిపూట ఎక్కువసేపు మెలకువతో ఉంటే జీవ గడియారం దెబ్బతింటుంది.

Image credits: Getty
మెదడు పనితీరు

నిద్ర సరిగ్గా లేకపోతే మెదడు పనితీరు తగ్గుతుంది. ఏకాగ్రత లోపం, మతిమరుపు వంటి సమస్యలు రావచ్చు.

Image credits: our own
అలసట

మరుసటి రోజంతా అలసటగా ఉంటుంది. ఎనర్జీ లెవల్స్ తగ్గుతాయి. 

Image credits: Getty
ఒత్తిడి

నిద్రలేమి వల్ల చిరాకు, ఒత్తిడి పెరుగుతాయి. 

Image credits: our own
రోగనిరోధక శక్తి

రాత్రిపూట సరిగ్గా నిద్రలేకపోతే రోగనిరోధక శక్తి తగ్గుతుంది. జలుబు, జ్వరం వంటివి సులభంగా వస్తాయి.

Image credits: Getty
గుండె ఆరోగ్యం

నిద్రలేమి గుండె ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపిస్తుంది. బీపీ అసమతుల్యం అయ్యే అవకాశం ఉంది.

Image credits: Getty
జీర్ణక్రియపై ప్రభావం

నిద్రలేమి అతిగా ఆకలి వేయడానికి కారణమవుతుంది. ఫలితంగా బరువు పెరుగుతారు. 

Image credits: our own
సరైన నిద్ర

ఆరోగ్యం బాగుండాలంటే రోజుకు కనీసం 7–8 గంటల నిద్ర అవసరం.

Image credits: Getty

