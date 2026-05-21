Pressure cooker: ఈ 5 తప్పులు అస్సలు చేయకండి.. ప్రెషర్ కుక్కర్ పేలడం ఖాయం
Pressure cooker: ప్రతీ ఇంట్లో ప్రెషర్ కుక్కర్ వినియోగం అనివార్యంగా మారింది. తక్కువ సమయంలో ఉడికించేందుకు ఇది ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. అయితే సరైన విధంగా ఉపయోగించకపోతే ప్రెషర్ కుక్కర్ పేలే ప్రమాదం ఉంటుంది. అందుకే కొన్ని తప్పులు అస్సలు చేయకూడదు.
గ్యాస్కెట్, సేఫ్టీ వాల్వ్ను నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు
ప్రెషర్ కుక్కర్లో ఉండే రబ్బరు గ్యాస్కెట్, సేఫ్టీ వాల్వ్ చాలా కీలకమైన భాగాలు. ఇవి కుక్కర్లో ఏర్పడే ఒత్తిడిని నియంత్రించి అదనపు ఆవిరిని బయటకు పంపిస్తాయి. గ్యాస్కెట్ పాతబడిపోవడం లేదా వాల్వ్లో మురికి పేరుకుపోవడం వల్ల ఆవిరి సరిగా బయటకు వెళ్లదు. దీంతో కుక్కర్లో ఒత్తిడి పెరిగి ప్రమాదం జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి వీటిని తరచూ పరిశీలించి అవసరమైతే వెంటనే మార్చాలి. నాణ్యతలేని లేదా నకిలీ విడి భాగాలను ఉపయోగించకపోవడం మంచిది.
కుక్కర్ను పూర్తిగా నింపడం ప్రమాదకరం
చాలామంది ఒకేసారి ఎక్కువ వంట చేయాలనే ఉద్దేశంతో కుక్కర్ను పూర్తిగా నింపేస్తుంటారు. కానీ ఇది చాలా ప్రమాదకరం. వంట సమయంలో ఆహార పదార్థాలు ఉబ్బి పరిమాణం పెరుగుతాయి. దీంతో ఆవిరి బయటకు వెళ్లే మార్గం మూసుకుపోయే అవకాశం ఉంటుంది. ఫలితంగా కుక్కర్లో ఒత్తిడి పెరిగి పేలే ప్రమాదం ఏర్పడుతుంది. సాధారణంగా కుక్కర్ సామర్థ్యంలో మూడింట రెండొంతుల వరకు మాత్రమే పదార్థాలు నింపాలి. ముఖ్యంగా పప్పులు వంటి ఉబ్బే పదార్థాల విషయంలో మరింత జాగ్రత్త అవసరం.
విజిల్ను శుభ్రం చేయడం తప్పనిసరి
ప్రెషర్ కుక్కర్లోని విజిల్ లేదా ప్రెషర్ రిలీస్ వాల్వ్ అత్యంత ముఖ్యమైన భాగం. ఇందులో ఆహారపు కణాలు లేదా మురికి చిక్కుకుంటే ఆవిరి బయటకు వెళ్లకుండా అడ్డుకుంటాయి. దీంతో కుక్కర్లో ఒత్తిడి పెరిగి ప్రమాదం సంభవించవచ్చు. అందుకే కుక్కర్ను ఉపయోగించిన తర్వాత ప్రతీసారి విజిల్ను పూర్తిగా శుభ్రం చేయాలి. అలాగే ఆవిరి వెళ్లే చిన్న రంధ్రాల్లో ఎలాంటి అడ్డంకులు లేవని నిర్ధారించుకోవాలి.
తగినంత నీరు పోయకపోవడం కూడా ప్రమాదమే
కొంతమంది తక్కువ నీరు పోస్తే వంట త్వరగా అవుతుందని భావిస్తారు. కానీ ఇది పూర్తిగా తప్పు. తగినంత నీరు లేకపోతే ఆహారం మాడిపోవచ్చు. అంతేకాకుండా కుక్కర్ అధిక వేడికి గురై లోపలి ఉష్ణోగ్రత అసమతుల్యంగా మారుతుంది. దీని వల్ల కుక్కర్ దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉంటుంది. కాబట్టి వండే పదార్థానికి తగిన మోతాదులో నీటిని తప్పనిసరిగా ఉపయోగించాలి. నీరు లేకుండా కుక్కర్ను మంటపై పెట్టకూడదు.
పాత కుక్కర్ను వాడొద్దు
చాలా కాలంగా ఉపయోగిస్తున్న కుక్కర్లలో బాడీ, మూత, లాకింగ్ వ్యవస్థ బలహీనపడే అవకాశం ఉంటుంది. పగుళ్లు రావడం, మూత సరిగా లాక్ కాకపోవడం, ఒత్తిడిని తట్టుకునే సామర్థ్యం తగ్గిపోవడం వంటి సమస్యలు ఏర్పడవచ్చు. ఇవి కుక్కర్ పేలుడుకు కారణమవుతాయి. అందుకే కుక్కర్ను తరచూ చెక్ చేయాలి. ఏదైనా లోపం కనిపిస్తే వెంటనే మార్చడం మంచిది. ఎప్పుడూ నాణ్యమైన కంపెనీల కుక్కర్లనే ఉపయోగించాలి