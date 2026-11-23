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- Ambani Family Wealth: అంబానీ కుటుంబంలో ఎవరి ఆస్తులు ఎక్కువ? ముఖేష్ అంబానీ పిల్లల సంపద ఎంతో తెలుసా?
Ambani Family Wealth: అంబానీ కుటుంబంలో ఎవరి ఆస్తులు ఎక్కువ? ముఖేష్ అంబానీ పిల్లల సంపద ఎంతో తెలుసా?
Ambani Family Wealth: మన దేశంలో సంపద గురించి మాట్లాడినప్పుడు ముందుగా గుర్తొచ్చేది అంబానీ కుటుంబం. రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ అధినేత ముఖేష్ అంబానీతో పాటు ఆయన పిల్లలు కూడా వ్యాపారాల్లో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మరి వీరిలో ఎవరి ఆస్తులు ఎక్కువో చూద్దాం.
ముఖేష్ అంబానీ ఆస్తులు
2026లో విడుదలైన ఫార్చ్యూన్ ఇండియా సంపన్నుల జాబితా ప్రకారం, ముఖేష్ అంబానీ నికర సంపద విలువ సుమారు రూ. 8.6 లక్షల కోట్లు. ఈ జాబితాలో ఆయన భారత్లో అత్యంత సంపన్న వ్యక్తిగా తొలి స్థానంలో ఉన్నారు. అయితే ఈ సంపద విలువ షేర్ల ధరలు, కంపెనీల విలువల ఆధారంగా మారుతూ ఉంటుంది. ముఖేష్ అంబానీ సంపదలో ప్రధాన భాగం రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్తో పాటు ఇతర వ్యాపారాల్లో ఉన్న వాటాల ద్వారా వస్తుంది. చమురు, పెట్రోకెమికల్స్ నుంచి జియో టెలికాం, రిటైల్, డిజిటల్ సేవల వరకు విస్తరించిన వ్యాపార సామ్రాజ్యం ఆయన సంపదకు ప్రధాన ఆధారం.
పిల్లల ఆస్తుల విషయంలో ఆసక్తికరమైన ట్విస్ట్
సంపద విషయంలో ముఖేష్ అంబానీ ముందున్నప్పటికీ.. ఆయన పిల్లల ఆస్తులపై వెలువడిన నివేదిక మాత్రం ఆసక్తికరంగా ఉంది. 2026 జూలై 29న విడుదలైన ఓ నివేదిక ప్రకారం, అంబానీ వారసులు అనంత్, ఇషా, ఆకాష్ అంబానీలు వ్యక్తిగత సంపద సృష్టికర్తల జాబితాలో మొదటి మూడు స్థానాల్లో నిలిచారు. ఈ ముగ్గురిలో ఒక్కొక్కరి సంపద విలువ రూ.2.75 లక్షల కోట్లకు పైగా ఉన్నట్లు నివేదిక పేర్కొంది. అయితే ఇందులో కంపెనీల్లో ఉన్న వాటాల విలువకు ప్రాధాన్యం ఉంటుంది.
ఆకాష్ అంబానీ- డిజిటల్ సామ్రాజ్యంలో కీలక పాత్ర
ముఖేష్ అంబానీ పెద్ద కుమారుడు ఆకాష్ అంబానీ రిలయన్స్ జియో వ్యాపారంలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. టెలికాం, ఇంటర్నెట్, డిజిటల్ సేవల రంగాల్లో జియో ఎదుగుదల ఆయన వ్యాపార ప్రయాణంలో ముఖ్యమైన భాగం. జియో విస్తరణతో పాటు డిజిటల్ సేవల వ్యాపారం పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఆకాష్ పాత్రపై వ్యాపార వర్గాల్లో ఆసక్తి నెలకొంది.
ఇషా అంబానీ- రిటైల్ రంగంలో కీలక బాధ్యతలు
ముఖేష్ అంబానీ కుమార్తె ఇషా అంబానీ రిలయన్స్ రిటైల్ వ్యాపారంలో కీలక బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఫ్యాషన్, బ్యూటీ ప్రొడక్ట్స్, వినియోగదారుల వస్తువులు, ఈ-కామర్స్ వంటి విభాగాల్లో రిలయన్స్ కార్యకలాపాలు విస్తరిస్తున్నాయి. ఆమె కూడా అత్యధిక సంపద కలిగిన అంబానీ వారసుల్లో ఒకరిగా నిలుస్తోంది.
అనంత్ అంబానీ- ఇంధన రంగంపై దృష్టి
ముఖేష్ అంబానీ చిన్న కుమారుడు అనంత్ అంబానీ రిలయన్స్ వ్యాపారాల్లో, ముఖ్యంగా కొత్త ఇంధన రంగానికి సంబంధించిన కార్యకలాపాల్లో బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. పునరుత్పాదక ఇంధనం, గ్రీన్ ఎనర్జీ వంటి రంగాలపై రిలయన్స్ దృష్టి సారిస్తున్న నేపథ్యంలో ఈ విభాగాలు భవిష్యత్తులో ప్రాధాన్యం సంతరించుకునే అవకాశం ఉంది. 2026 సంపద సృష్టికర్తల జాబితాలో అనంత్ అంబానీ మొదటి స్థానంలో నిలిచినట్లు ఓ నివేదిక పేర్కొనడం గమనార్హం.
అంబానీ కుటుంబంలో ధనవంతులు ఎవరు?
ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న గణాంకాల ప్రకారం ముఖేష్ అంబానీ మొత్తం సంపద అంచనాల్లో ముందున్నారు. మరోవైపు, ప్రత్యేక సంపద సృష్టికర్తల జాబితాలో ఆయన ముగ్గురు పిల్లలు మొదటి మూడు స్థానాలు సాధించడం విశేషం.