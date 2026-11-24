ఫ్లోరల్ డ్రాప్ పాపిట బిళ్ల ఎంతో అందంగా ఉంటుంది. ఇది చూడటానికి చాలా సాఫ్ట్ అండ్ బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. దీన్ని సూట్స్, ఫెస్టివ్ వేర్, లైట్ బ్రైడల్ ఔట్ఫిట్స్పై ధరించవచ్చు.
అందమైన డిజైన్ తో ఉన్న ఈ పాపిట బిళ్ల రెండున్నర గ్రాముల్లోనే వచ్చేస్తుంది. లైట్ వెయిట్ జ్యూలయరీ కోవకు చెందినది.
వేలాడుతున్న ముత్యాలతో వచ్చే ఈ పాపిట బిళ్ల ఎంతో అందంగా ఉంటుంది. ఇది పెళ్లికూతుళ్లకు అదిరిపోతుంది.
1 గ్రాము డిజైన్లో వచ్చే ఈ చాంద్ (చంద్రుడి) స్టైల్ మాంగ్టికా ధరిస్తే మీరు చాలా ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తారు. ఇది మీ ఫోటోలకు కూడా అద్భుతమైన లుక్ ఇస్తుంది.
మోడ్రన్ స్టైల్లో కుందన్ టచ్ ఉన్న పాపిట బిళ్ల ఇది. అనార్కలీ డ్రెస్లపై ఇది మీకు అద్భుతమైన లుక్ని తీసుకువస్తుంది.
హెవీ లుక్ ఇస్తున్న లైట్ వెయిట్ పాపిట బిళ్ల ఇది. చూసేందుకు ఎంతో అందంగా ఉంటుంది.
సింపుల్ డిజైన్ లో ఎలిగెంట్ లుక్ కావాలనుకుంటే ఇలాంటి పాపిట బిళ్లను ఎంపిక చేసుకోవచ్చు.
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