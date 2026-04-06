ప్రెజర్ కుక్కర్లో ఎక్కువ కాలం వాడితే ఆహారంలోకి కుక్కర్లోని అల్యూమినియం చేరే అవకాశం ఉంది. ఇది తీవ్రమైన అనారోగ్యాలకు దారి తీస్తుంది.
పాత కుక్కర్లను వాడితే అందులోని అల్యూమినియం రక్తంలో, ఎముకల్లో చేరిపోయి తీవ్రరోగాలకు కారణమవుతుంది.
ఇంట్లోని ప్రెజర్ కుక్కర్ పదేళ్లు దాటితే దాన్ని వాడకూడదు. వెంటనే మార్చేయాలి.
కుక్కర్ లోపల గీతలు లేదా నల్లటి మచ్చలు పడినా కూడా దాన్ని మార్చేయాలి. కుక్కర్ మూత లేదా విజిల్ బాగా వదులుగా అయితే కుక్కర్ను మార్చేయాలి.
కుక్కర్లో వండిన ఆహారం నుంచి లోహపు వాసన వస్తుంటే కుక్కర్ జీవితకాలం ముగిసిపోయిందని అర్థం. దాన్ని వాడడం మంచిది కాదు.
మీరు వాడే కుక్కర్లో పైన చెప్పిన లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే మార్చేయండి. ఇలాంటి పాత్రలు వాడడం ప్రమాదకరం.
కుక్కర్లు కొనేటప్పుడే మంచి కొనాలి. వారెంటీ ఉన్నవే తీసుకోవాలి. లోకల్ కన్నా బ్రాండెడ్ కొనుక్కోవడం ఉత్తమం.
Summer Health: పెరుగు vs మజ్జిగ.. ఎండాకాలానికి ఏది మంచిది?
Skin Care: మీ చర్మం మెరిసిపోవాలా? రోజూ ఈ 6 పనులు చేయండి చాలు
Money Plant: నీళ్లు ఇలా పోస్తే.. మనీ ప్లాంట్ వేగంగా పెరుగుతుంది..!
Kothimeera: కొత్తిమీర ఎక్కువ రోజులు తాజాగా ఉండాలంటే చిట్కాలు ఇవిగో