ప్రెజర్ కుక్కర్‌ను ఎన్నేళ్లు వాడాలి? ఎప్పుడు మార్చాలి?

life Apr 06 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Getty
అల్యూమినియంతో జాగ్రత్త

ప్రెజర్ కుక్కర్‌లో ఎక్కువ కాలం వాడితే ఆహారంలోకి కుక్కర్లోని అల్యూమినియం చేరే అవకాశం ఉంది. ఇది తీవ్రమైన అనారోగ్యాలకు దారి తీస్తుంది.

అనారోగ్యాలు రావచ్చు

పాత కుక్కర్లను వాడితే అందులోని అల్యూమినియం  రక్తంలో, ఎముకల్లో చేరిపోయి తీవ్రరోగాలకు కారణమవుతుంది.

కుక్కర్‌ను ఎంతకాలం వాడాలి?

ఇంట్లోని ప్రెజర్ కుక్కర్ పదేళ్లు దాటితే దాన్ని వాడకూడదు. వెంటనే మార్చేయాలి.

గీతలు, నల్ల మచ్చలు పడినా

కుక్కర్ లోపల గీతలు లేదా నల్లటి మచ్చలు పడినా కూడా దాన్ని మార్చేయాలి. కుక్కర్ మూత లేదా విజిల్ బాగా వదులుగా అయితే కుక్కర్‌ను మార్చేయాలి.

ఆహారం వాసన వస్తున్నా..

కుక్కర్లో వండిన ఆహారం నుంచి లోహపు వాసన వస్తుంటే కుక్కర్ జీవితకాలం ముగిసిపోయిందని అర్థం. దాన్ని వాడడం మంచిది కాదు.

పనికిరాని కుక్కర్

మీరు వాడే కుక్కర్‌లో పైన చెప్పిన లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే మార్చేయండి. ఇలాంటి పాత్రలు వాడడం ప్రమాదకరం.

బ్రాండెడ్ కుక్కర్లు

కుక్కర్లు కొనేటప్పుడే మంచి కొనాలి. వారెంటీ ఉన్నవే తీసుకోవాలి. లోకల్ కన్నా బ్రాండెడ్ కొనుక్కోవడం ఉత్తమం.

