బంగారం కొనక్కర్లేదు.. టైటానియం నగలు వచ్చేశాయి, తక్కువ ధరలో అద్భుతమైన డిజైన్స్
బంగారం ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. వాటి స్థానంలో ఇప్పుడు టైటానియం నగలు వచ్చాయి. ఇవి చూసేందుకు ఎంతో అందంగా ఉంటాయి. తక్కువ ఖర్చులో అందమైన నగలు వేసుకోవాలనుకునే వారి దృష్టి ఇప్పుడు టైటానియం నగలపై పడింది.
బంగారానికి టైటానియం నగలు
బంగారం ధరలు విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నాయి. ఈ సమయంలో, తక్కువ ఖర్చులో అందమైన ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయాలనుకుంటారు ఎంతోమంది. ఇప్పుడు టైటానియం ఆభరణాలు అందరి దృష్టినీ ఆకర్షిస్తున్నాయి. టైటానియం అనేది బరువు తక్కువగా, ఎంతో ధృడంగా ఉండే లోహం. విమానాల తయారీ, వైద్య పరికరాలు సహా పలు రంగాల్లో ఉపయోగించే ఈ లోహాన్ని ఇప్పుడు నగలు చేయడానికి కూడా వాడుతున్నారు. నెక్లెస్లు, చెవి కమ్మలు, ఉంగరాలు, గాజులు ఇలా పలు రకాల ఆకృతుల్లో ఇవి లభిస్తున్నాయి.
ఎంతో అందమైన లుక్
టైటానియం ఆభరణాల్లో సాంప్రదాయ, ఆధునిక డిజైన్లు ఇప్పుడు దొరుకుతున్నాయి. ముఖ్యంగా పెళ్లిళ్లు, పండుగలు, శుభకార్యాలకు ధరించే బరువైన నెక్లెస్లు, చోకర్లు, చెవి కమ్మలు వంటివి ఎక్కువమందిని ఆకట్టుకుంటున్నాయి. కుందన్, టెంపుల్ జ్యువెలరీ తరహా డిజైన్లలో రాళ్లు, ముత్యాలు, రంగుల అలంకరణలు కూడా జోడిస్తున్నారు. కొన్ని ఆభరణాలకు బంగారు వర్ణం వచ్చేలా పైపూత కూడా వేస్తున్నారు. కాబట్టి, చూడటానికి ఇవి బంగారు నగల లాగానే అనిపించినా, వాటి తయారీ పదార్థం బంగారం కాదన్న విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి.
ధర తక్కువగా ఉండటానికి కారణం ఏంటి?
బంగారంతో పోలిస్తే టైటానియం అనేది విలువైన ఆభరణాల లోహం కాదు. దీని ముడిపదార్థం ఖర్చు తక్కువ కాబట్టి, సాధారణంగా తక్కువ ధరకే నగలు తయారు చేయవచ్చు. అయితే, అన్ని టైటానియం నగలు బంగారం కన్నా సగం ధరకే దొరుకుతాయని చెప్పలేం. వాటి ధర అనేది తయారీ విధానం, డిజైన్, పనితనం, పొదిగిన రాళ్లు, వాడిన అలంకరణ వస్తువులను బట్టి మారుతుంది. సంక్లిష్టమైన డిజైన్లకు తయారీ ఖర్చు కూడా ఎక్కువ అవ్వొచ్చు. కాబట్టి, షాపుల్లో ధరల వివరాలను పోల్చి చూసుకోవడం ముఖ్యం.
టైటానియం నగల ముఖ్య లక్షణాలు
టైటానియం నగల ముఖ్యమైన లక్షణం వాటి బరువు తక్కువగా ఉండటం. ఎక్కువ బరువున్న ఆభరణాలు ధరించడానికి ఇష్టపడని వారికి ఇవి అనువైన ఎంపిక. అంతేకాదు, ఈ లోహం ఎంతో ధృడమైనది. తేమ, తుప్పు పట్టడాన్ని తట్టుకునే గుణం దీని సొంతం. సరైన నాణ్యతతో చేసిన టైటానియం నగలు చాలా కాలం మన్నిక వస్తాయి. కొందరికి లోహాల వల్ల చర్మంపై మంట వస్తుంది, కానీ స్వచ్ఛమైన టైటానియం చర్మానికి ఎంతో అనుకూలమైన లోహంగా పరిగణిస్తారు. అయితే, పైపూత లేదా మిశ్రమ లోహాలు వాడితే దాని గుణం మారొచ్చు.