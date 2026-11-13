Rose Plant: గులాబీ మొక్కకు ఇదొక్కటి వేస్తే చాలు.. నిండుగా పూలు పూస్తూనే ఉంటాయి
Rose plant: గులాబీ మొక్కకు ఎక్కువ పూలు పూయాలంటే ఎరువులే అవసరం లేదు. వంటింట్లో పడేసే ఉల్లిపాయ పొట్టుతో పాటు ఇంట్లోనే దొరికే కొన్ని సహజ పదార్థాలను ఉపయోగించి మొక్క ఆరోగ్యంగా పెరిగేలా చూసుకోవచ్చు. ఈ సింపుల్ చిట్కాలేంటో తెలుసుకుందాం.
3 చిట్కాలు
మీ ఇంట్లో కుండీలో లేదా పెరటిలో పెంచుకుంటున్న గులాబీ మొక్క రోజురోజుకూ ఎత్తుగా పెరుగుతోందా? ఆకులు బాగా వస్తూ మొక్క పొదలా మారినా, వారాలు గడుస్తున్నా ఒక్క మొగ్గ కూడా రావడం లేదా? అయితే చింతించకండి. కొన్నిసార్లు గులాబీ మొక్క తన శక్తినంతా కేవలం ఎత్తు పెరగడానికే ఉపయోగిస్తుంది, పూలు పూయడం ఆపేస్తుంది. మీ గులాబీ మొక్క మళ్లీ పూలతో నిండిపోవడానికి ఈ 3 సమర్థవంతమైన దేశీ చిట్కాలను పాటించండి.
కత్తిరించడం (ప్రూనింగ్) చాలా ముఖ్యం
ఎంత ఎక్కువగా కత్తిరిస్తే, అంత ఎక్కువగా మొగ్గలు వస్తాయి. మొక్క చాలా ఎత్తుగా ఉంటే పాత కొమ్మలు మొక్క శక్తినంతా లాగేసుకుంటున్నాయని అర్థం. ఒక శుభ్రమైన, పదునైన కత్తెర లేదా ప్రూనర్ తీసుకుని మొక్క పైభాగంలోని, ఎండిన లేదా అడ్డదిడ్డంగా పెరిగిన కొమ్మలను కొద్దికొద్దిగా కత్తిరించండి. ముఖ్యంగా తక్కువ ఆకులు ఉన్న సన్నని కొమ్మలను తొలగించండి. దీని వల్ల కొత్త, బలమైన చిగుర్లు వస్తాయి. గులాబీ ఎప్పుడూ కొత్త కొమ్మలలోనే పూస్తుందని గుర్తుంచుకోండి.
వంటింటి ఉల్లిపాయ పొట్టే ఎరువు
వంటగదిలో మనం పనికిరాదని పడేసే ఉల్లిపాయ పొట్టు గులాబీ మొక్కకు సంజీవనిలా పనిచేస్తుంది. ఇందులో ఉండే అధిక మోతాదులోని పొటాషియం, క్యాల్షియం, ఇనుము మొక్క పూలు పూయడానికి ప్రేరేపిస్తాయి. రెండు గుప్పెళ్ల ఉల్లిపాయ పొట్టును 1 లీటరు నీటిలో రాత్రంతా నానబెట్టండి. మరుసటి రోజు ఈ నీటిని వడకట్టి, గులాబీ మొక్క మట్టిలో పోయండి. వారానికోసారి ఇలా చేయడం వల్ల కొద్ది రోజుల్లోనే కొత్త మొగ్గలు కనిపిస్తాయి.
ఆవపిండి లేదా పాత పేడ ఎరువు వాడండి
మొక్క కేవలం ఎత్తు పెరిగితే సరిపోదు, పూలు పూయడానికి అదనపు పోషకాలు కావాలి. నెలకు కనీసం ఒక్కసారైనా మొక్క మట్టిని తేలికగా వదులు చేసి, రెండు గుప్పెళ్ల బాగా మగ్గిన పాత పేడ ఎరువు లేదా ఆవపిండి (మస్టర్డ్ కేక్) ద్రవ ఎరువును వేయండి. ఇది వేర్లకు నేరుగా పోషణ ఇస్తుంది. దీనికి తోడు, మీరు ఎన్ని ఉపాయాలు చేసినా ఎండ తగలకపోతే పూలు పూయవు. కాబట్టి ఎరువు, నీటితో పాటు రోజుకు కనీసం 5 నుంచి 6 గంటల పాటు నేరుగా సూర్యరశ్మి తగిలేలా చూసుకోండి.