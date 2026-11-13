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- ఆ రెస్టారెంట్లో పప్పు వంటకానికి 24 క్యారెట్ల బంగారంతో తాలింపు.. ఈ వంటకం ధర తెలిస్తే షాకవుతారు
ఆ రెస్టారెంట్లో పప్పు వంటకానికి 24 క్యారెట్ల బంగారంతో తాలింపు.. ఈ వంటకం ధర తెలిస్తే షాకవుతారు
ప్రతి ఇంట్లో పప్పు ఉండాల్సిందే. ఒక హోటల్ లో పప్పును చాలా ఖరీదైనదిగా మార్చారు. ఆ పప్పును బంగారంతో పోపు వేస్తారు. దీని రుచి కూడా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇంతకీ బంగారు పప్పును ఎక్కడ వండుతారో తెలుసా?
బంగారం కలిపిన పప్పు
సాధారణంగా పప్పులో పోపు పెట్టాలంటే నూనె లేదా నెయ్యి, ఆవాలు, జీలకర్ర, వెల్లుల్లి, ఎండుమిర్చి వాడుతారు. కానీ ఓ రెస్టారెంట్లో మాత్రం పప్పుకు ఏకంగా 24 క్యారెట్ల బంగారంతో తాలింపు పెడుతున్నారు. వినడానికి ఆశ్చర్యంగా ఉన్నా ఇది నిజం. దుబాయ్లో ప్రముఖ సెలబ్రిటీ చెఫ్ రణ్వీర్ బ్రార్ నిర్వహిస్తున్న 'కాశ్కన్' రెస్టారెంట్లో ఈ ప్రత్యేక వంటకం అందుబాటులో ఉంది. దీనికి 'దాల్ కాశ్కన్' అని పేరు పెట్టారు. సాధారణ పప్పుకు విలాసవంతమైన హంగులు జోడించి తయారుచేయడం దీని ప్రత్యేకత.
బంగారాన్ని ఎలా కలుపుతారు?
ఈ పప్పులో బంగారాన్ని నేరుగా కలపరు. ముందుగా తినడానికి అనువైన 24 క్యారెట్ల బంగారాన్ని నెయ్యిలో కలిపి ప్రత్యేకంగా సిద్ధం చేస్తారు. ఇందుకోసం బంగారాన్ని సుమారు 72 గంటల పాటు నెయ్యిలో ఉంచుతారని తాజాగా వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో చెఫ్ వివరించారు. ఆ తర్వాత ఈ బంగారు నెయ్యిని మసాలాలతో సిద్ధం చేసిన పప్పుపై తాలింపుగా వేస్తారు. ఈ వంటకాన్ని సాధారణ గిన్నెలో కాకుండా ఓ అందమైన చెక్క పెట్టెలో పెట్టి కస్టమర్లకు అందిస్తారు. పాతకాలంలో విలువైన నగలు, వజ్రాలు, బంగారం లాంటి సంపదను పెట్టెల్లో భద్రపరిచేవారు. అదే తరహాలో ఈ పప్పును కూడా ప్రత్యేక పెట్టెలో అందించడం మరో ఆకర్షణ.
ఒక కప్పు పప్పు ఎంత?
ఈ వంటకం ధర కూడా సామాన్యులకు ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుంది. 2024లో ఈ పప్పు ధర 58 దిర్హామ్లు. అప్పటి భారత కరెన్సీ ప్రకారం దాదాపు రూ.1,300. అయితే ప్రస్తుతం ఇదే ధర కొనసాగుతోందని చెప్పడానికి ఆధారాలు లేవు. ఈ వంటకానికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో నెటిజన్లు రకరకాలుగా స్పందిస్తున్నారు. కొందరు కొత్త ప్రయోగాన్ని అభినందిస్తుంటే, మరికొందరు పప్పులో బంగారం కలపడం వల్ల ఉపయోగం ఏమిటని ప్రశ్నిస్తున్నారు. వైద్య నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం తినడానికి అనువైన బంగారానికి ప్రత్యేక పోషక విలువలు లేవు. శరీరం దాన్ని జీర్ణం చేసుకోకుండా బయటకు పంపిస్తుంది. కాబట్టి ఇది ఆరోగ్యం కోసం కాకుండా కేవలం విలాసవంతమైన అలంకరణ కోసమేనని గుర్తుంచుకోవాలి.