Walnut: రాత్రి పడుకునే ముందు ఒక్క వాల్ నట్ తింటే జరిగే మ్యాజిక్ ఇదే

రాత్రి పడుకునే ముందు వాల్నట్స్ తినడం వల్ల మంచి నిద్ర వస్తుంది. ఇందులో 84.6 మిల్లీగ్రాముల ట్రిప్టోఫాన్, 118 నానోగ్రాముల మెలటోనిన్ ఉంటాయి.
వాల్నట్స్లో ఉండే మెలటోనిన్ శరీరాన్ని నిద్రకు సిద్ధం చేయడానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది.
ప్రతిరోజూ వాల్నట్స్ తినడం వల్ల సహజంగానే నిద్ర నాణ్యత మెరుగుపడుతుంది.
మెలటోనిన్, ట్రిప్టోఫాన్, ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, మెగ్నీషియం నాడీ వ్యవస్థను ప్రశాంతంగా ఉంచుతాయి.
వాల్నట్స్లో విటమిన్ ఇ, మెలటోనిన్, మొక్కల ఆధారిత ఒమేగా-3 ఉంటాయి. ఇది ఒత్తిడిని తగ్గించి, మిమ్మల్ని యవ్వనంగా కనిపించేలా చేస్తుంది..
క్రమం తప్పకుండా వాల్నట్స్ తినడం వల్ల మంట తగ్గడంతో పాటు రక్తపోటు అదుపులో ఉంటుంది. కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు మెరుగుపడతాయి.
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