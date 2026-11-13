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Walnut: రాత్రి పడుకునే ముందు ఒక్క వాల్ నట్ తింటే జరిగే మ్యాజిక్ ఇదే

life Nov 13 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
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మంచి నిద్రకు సహాయం

రాత్రి పడుకునే ముందు వాల్‌నట్స్ తినడం వల్ల మంచి నిద్ర వస్తుంది. ఇందులో 84.6 మిల్లీగ్రాముల ట్రిప్టోఫాన్, 118 నానోగ్రాముల మెలటోనిన్ ఉంటాయి.

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వాల్‌నట్స్

వాల్‌నట్స్‌లో ఉండే మెలటోనిన్ శరీరాన్ని నిద్రకు సిద్ధం చేయడానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది.

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వాల్‌నట్స్ తినండి

ప్రతిరోజూ  వాల్‌నట్స్ తినడం వల్ల సహజంగానే నిద్ర నాణ్యత మెరుగుపడుతుంది.

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నాడీ వ్యవస్థకు మంచిది

మెలటోనిన్, ట్రిప్టోఫాన్, ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, మెగ్నీషియం నాడీ వ్యవస్థను ప్రశాంతంగా ఉంచుతాయి.

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ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది

వాల్‌నట్స్‌లో విటమిన్ ఇ, మెలటోనిన్, మొక్కల ఆధారిత ఒమేగా-3 ఉంటాయి. ఇది ఒత్తిడిని తగ్గించి, మిమ్మల్ని యవ్వనంగా కనిపించేలా చేస్తుంది..

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బీపీ నియంత్రణ

క్రమం తప్పకుండా వాల్‌నట్స్ తినడం వల్ల మంట తగ్గడంతో పాటు రక్తపోటు అదుపులో ఉంటుంది. కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు మెరుగుపడతాయి.

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