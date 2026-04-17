Cooling Bedsheets: ఈ బెడ్ షీట్ ఉంటే చాలు.. ఇంట్లో ఏసీతో పని లేదు..!
Cooling Bedsheets: ఎండాకాలంలో హాయిగా ఏసీ కింద పడుకుంటే ఎంత బాగుంటుందో కదా? కానీ ఏసీ లేకపోయినా కూడా కేవలం ఈ బెడ్ షీట్స్ వాడినా.. చల్లగా ఉంటుందని మీకు తెలుసా? మరి. ఎండ వేడి నుంచి తప్పించే ఆ కూలింగ్ బెడ్ షీట్స్ ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం…
కాటన్ బెడ్ షీట్లు..
మీరు ఎండాకాలంగా ఏసీ లేకపోయినా హాయిగా నిద్రపోవాలి అంటే.. ఈ కాటన్ బెడ్ షీట్స్ ఎంచుకోవాలి. ఈ కాటన్ బెడ్ షీట్లను 100 శాతం సహజమైన, గాలి ఆడే ఫ్యాబ్రిక్ తో తయారు చేస్తారు. ఇది చెమటను పీల్చుకొని, శరీరానికి చల్లదనాన్ని ఇస్తుంది. డైలీవేర్ కి ఇవి బెస్ట్ ఆప్షన్. చర్మాన్ని మృదువుగా, సౌకర్యవంతంగా కూడా ఉంచుతాయి.
మస్లిన్ బెడ్ షీట్స్...
మస్లిన్ బెడ్ షీట్స్ కాటన్ కన్నా బరువు తక్కువగా ఉంటాయి. వీటికి గాలి ఆడే గుణం కూడా ఎక్కువ. వీటిని మనం ఎన్ని సార్లు ఉతికితే.. దీని ఫ్యాబ్రిక్ అంత సాఫ్ట్ గా మారుతుంది. వేసవిలో ఈ బెడ్ షీట్ వేసుకొని పడుకుంటే చాలా హాయిగా అనిపిస్తుంది. చల్లగా కూడా అనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా సెన్సిటివ్ చర్మం ఉన్నవారికి ఇది బెస్ట్ ఛాయిస్.
లెనిన్ బెడ్షీట్లు
లెనిన్ బెడ్ షీట్లకు కూడా గాలి బాగా ఆడుతుంది. తేమను నియంత్రించే గుణం వీటికి చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇందులో వాడే మృదువైన, తేలిక ఫ్రాబ్రిక్ త్వరగా ఆరుతుంది. ఈ క్లాత్ మనకు చల్లటి అనుభూతి కలిగిస్తుంది. ఎక్కువ కాలం మన్నిక కూడా ఉంటాయి. సమ్మర్ కి ఇవి బెస్ట్ ఛాయిస్ అని చెప్పొచ్చు.