కుందన్స్, స్టోన్స్, జరీ వర్క్ బోర్డర్ తో ఉన్న ఈ పింక్ కలర్ శారీ కట్టుకుంటే సూపర్ గా ఉంటుంది. చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది.
ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్ శారీ రాయల్, ఫెస్టివ్ లుక్ ఇస్తుంది. కాంట్రాస్ట్ బ్లౌజ్ తో మ్యాచ్ చేయవచ్చు. బడ్జెట్ ధరలో వస్తుంది.
పండగలు, ఫంక్షన్లకు బాంధనీ ప్రింట్ ఉన్న గోటా పట్టీ చీర మంచి ఎంపిక. తక్కువ ధరలో వస్తుంది. హెవీ లుక్ ఇస్తుంది.
లెహరియా ప్రింట్ శారీస్ని చాలామంది ఇష్టపడతారు. వీటి వెడల్పాటి బోర్డర్ గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తుంది.
షిఫాన్ ఫ్యాబ్రిక్పై జాలీ వర్క్ తో ఉన్న ఈ చీర మీ అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. పూజలు, వ్రతాలకు ఇలాంటి డిజైన్ చీరలు బాగుంటాయి.
పండగలు, పెళ్లిళ్లు, ఫంక్షన్లకు ఇలాంటి హెవీ వర్క్ శారీస్ సూపర్ గా ఉంటాయి. రాణిలాంటి లుక్ ఇస్తాయి.
Gold Earrings: అదిరిపోయే డిజైన్లో బ్లాక్ బీడ్స్ గోల్డ్ ఇయర్ రింగ్స్
Trendy Bangles: అదిరిపోయే డిజైన్లో లక్క గాజులు.. ట్రై చేయకపోతే ఎలా?
Blouse Designs: సమ్మర్ పార్టీల కోసం అదిరిపోయే డిజైన్లో బ్లౌజ్లు..
Banana Peel: అరటి తొక్కను ఇలా వాడితే మీ అందం పెరగడం పక్కా!