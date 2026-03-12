Telugu

ఉగాది పండగకి ఈ శారీస్ ట్రై చేయండి.. సూపర్‍గా కనిపిస్తారు

woman-life Mar 12 2026
Image Credits:Gemini AI
సిల్వర్ జరీ వర్క్ శారీ

కుందన్స్, స్టోన్స్, జరీ వర్క్ బోర్డర్ తో ఉన్న ఈ పింక్ కలర్ శారీ కట్టుకుంటే సూపర్ గా ఉంటుంది. చాలా కంఫర్టబుల్‍గా ఉంటుంది. 

ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్ శారీ

ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్ శారీ రాయల్, ఫెస్టివ్ లుక్ ఇస్తుంది. కాంట్రాస్ట్ బ్లౌజ్ తో మ్యాచ్ చేయవచ్చు. బడ్జెట్ ధరలో వస్తుంది. 

బాంధనీ ప్రింట్ శారీ

పండగలు, ఫంక్షన్లకు బాంధనీ ప్రింట్ ఉన్న గోటా పట్టీ చీర మంచి ఎంపిక. తక్కువ ధరలో వస్తుంది. హెవీ లుక్ ఇస్తుంది.

లెహరియా ప్రింట్ చీర

లెహరియా ప్రింట్ శారీస్‍ని చాలామంది ఇష్టపడతారు. వీటి వెడల్పాటి బోర్డర్ గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తుంది. 

జాలీ వర్క్ చీర

షిఫాన్ ఫ్యాబ్రిక్‌పై జాలీ వర్క్ తో ఉన్న ఈ చీర మీ అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. పూజలు, వ్రతాలకు ఇలాంటి డిజైన్ చీరలు బాగుంటాయి.

లీఫ్ ప్రింట్ చీర

ప్లెయిన్ పింక్ షిఫాన్ చీరపై గోల్డెన్ కలర్ ఆకుల వర్క్ చాలా క్లాసీగా, రాయల్‌గా కనిపిస్తుంది. పూజ సమయంలో ఈ చీర మీకు ప్రత్యేక లుక్ ఇస్తుంది.
హెవీ వర్క్ శారీ

పండగలు, పెళ్లిళ్లు, ఫంక్షన్లకు ఇలాంటి హెవీ వర్క్ శారీస్ సూపర్ గా ఉంటాయి. రాణిలాంటి లుక్ ఇస్తాయి.

