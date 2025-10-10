Hygiene tips: టాయ్ లెట్ లో కంటే ఎక్కువ క్రిములు ఇక్కడే ఉంటాయ్, జాగ్రత్త..!
Hygiene tips: టాయ్ లెట్ లో ఎక్కువ క్రిములు ఉంటాయి అని మనందరికీ తెలుసు. కానీ.. టాయ్ లెట్ ని మించిన బాక్టీరియా ఇంట్లో… చాలా ప్లేసుల్లో ఉంటాయి. మనం పడుకునే బెడ్ దగ్గర నుంచి.. రోజూ వాడే ఫోన్ వరకు.. అన్నింట్లో సూక్ష్మ జీవులు ఉంటాయి.
టాయ్ లెట్..
ప్రతి ఒక్కరూ తమ ఇంటిని శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలనే అనుకుంటారు. ముఖ్యంగా, బాత్రూమ్ శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే.. బాత్రూమ్ లో మన కంటికి కనిపించని క్రిములు లక్షల్లో ఉంటాయి. ఇవి మన ఆరోగ్యాన్ని చాలా ఎక్కువగా ప్రభావితం చేస్తాయి. ఎక్కువ ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది. అందుకే... టాయ్ లెట్ ని ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలని చెబుతూ ఉంటారు. కానీ... మన ఇంట్లో వేరే ముఖ్యమైన ప్రదేశాల్లో టాయ్ లెట్ ని మించిన క్రిములు ఉంటాయి అని మీకు తెలుసా? ఎక్కడెక్కడ క్రిములు ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉందో ఇప్పుడు చూద్దాం...
వంట గది...
టాయ్ లెట్ లో కంటే.. మన వంట గదిలో క్రిములు ఎక్కువగా ఉంటాయి అంటే మీరు నమ్మగలరా? మరీ ముఖ్యంగా, మనం పాత్రలను శుభ్రం చేయడానికి ఉపయోగించే స్పాంజి క్రిములను నివసించడానికి స్వర్గధామం. ఆ స్పాంజిపై ఉన్న ఆహార కణాలు, తేమ కారణంగా, బాక్టీరియా లక్షలాది సంఖ్యలో వచ్చి చేరతాయి. అదే స్పాంజితో మనం పాత్రలను శుభ్రం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తే... ఆ బాక్టీరియా ఆ పాత్రలకు కూడా అంటుకుంటుంది. ఆ పాత్రల్లో మీరు భోజనం చేస్తే... అవి మీలోకి ప్రవేశిస్తాయి. దీని వల్ల కడుపులో నొప్పి వంటి సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
చాపింగ్ బోర్డు...
మనం కూరగాయలు, మాంసం లాంటివి కట్ చేయడానికి చాపింగ్ బోర్డు వాడుతూ ఉంటాం. ఆ చాపింగ్ బోర్డు పై కూడా లక్షలాది క్రిములు వచ్చి చేరతాయి. ముఖ్యంగా, కట్ చేసిన మాంసాన్ని సరిగా శుభ్రం చేయకపోతే, ఇది ఇతర ఆహార పదార్థాలను కూడా కలుషితం చేస్తుంది.
బెడ్రూమ్...
కిచెన్, చాపింగ్ బోర్డు తర్వాత ఎక్కువ క్రిములు ఉండే మరో ప్రదేశం బెడ్రూమ్. మనం రోజూ నిద్రించే పడక గదిలో , దిండు కవర్లలో టాయ్ లెట్ కంటే ఎక్కువ బాక్టీరియా ఉంటుంది. మన చెమట, లాలాజలం, డెడ్ స్కిన్ సెల్స్ అన్నీ కలిసి సూక్ష్మ క్రిములు పెరగడానికి కారణం అవుతాయి. ఇవన్నీ, ముఖంపై మొటిమలు రావడం, హెయిర్ ఫాల్ అవ్వడం లాంటి సమస్యలు రావడం మొదలౌతాయి. స్కిన్, హెయిర్ డ్యామేజ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది.
మొబైల్ ఫోన్, రిమోట్..
మనం ప్రతిరోజూ ఉపయోగించే మన మొబైల్ ఫోన్లు కూడా ఈ జాబితాలోకి వస్తాయి. మనం ఎక్కడికి వెళ్లినా మన మొబైల్ ఫోన్లు వెంట తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటాం. కొందరు అయితే... ఫోన్ ని ఏకంగా టాయ్ లెట్ కి కూడా తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటారు. ఆ క్రిములన్నీ ఫోన్ కి అంటుకునే అవకాశం ఉంది. మీరు నమ్మరు కానీ, టాయ్ లెట్ సీటు కంటే పది రెట్లు ఎక్కువ సూక్ష్మ క్రిములు ఫోన్ లపై ఉన్నాయని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. చేతులు కడుక్కోకుండా ఫోన్ లను, రిమోట్ లను తాకడం వల్ల బాక్టీరియా అక్కడ పేరుకుపోతుంది. చేతుల మురికి, ఆహార కణాలు మొదలైనవి ఫోన్, రిమోట్ బటన్ల మధ్య సులభంగా పేరుకుపోతాయి. ఇంట్లో ప్రతి ఒక్కరూ దీనిని ఉపయోగిస్తారు కాబట్టి, ఒకరి నుండి మరొకరికి ఇన్ఫెక్షన్ వ్యాప్తి చెందుతాయి. అందుకే... వీటన్నింటినీ... ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి.