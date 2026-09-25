Garlic City: ఇండియాలో ఏ నగరాన్ని 'గార్లిక్ సిటీ' అని పిలుస్తారో తెలుసా?
Garlic City: మన వంటలలో వెల్లుల్లికి ఎంతో ప్రాధాన్యం ఉంది. సాంబార్, చట్నీ, కూరలు, గ్రేవీల రుచిని పెంచేందుకు దీన్ని బాగా వాడతారు. అయితే మన దేశంలో ఏ నగరాన్ని 'గార్లిక్ సిటీ'గా పిలుస్తారో తెలుసా?
గార్లిక్ సిటీ
మన వంటలలో వెల్లుల్లికి ఎంతో ప్రాధాన్యం ఉంది. సాంబార్, చట్నీ, కూరలు, గ్రేవీల రుచిని పెంచేందుకు దీన్ని బాగా వాడతారు. అయితే మన దేశంలో ఒక నగరాన్ని 'గార్లిక్ సిటీ'గా పిలుస్తారు. దీనివల్ల ఆ నగరానికే ప్రత్యేక గుర్తింపు వచ్చింది.
మధ్యప్రదేశ్లోని మందసౌర్ ప్రాంతాన్ని 'గార్లిక్ సిటీ ఆఫ్ ఇండియా' అని పిలుస్తారు. ఇక్కడ వెల్లుల్లి కేవలం ఒక పంట మాత్రమే కాదు, అక్కడి రైతుల ఆదాయంలో, ఆ జిల్లా వ్యవసాయ ఆర్థిక వ్యవస్థలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.
మందసౌర్కు ఆ పేరు ఎందుకొచ్చింది?
మధ్యప్రదేశ్లో వెల్లుల్లి పండించే ముఖ్యమైన ప్రాంతాల్లో మందసౌర్ ఒకటి. ఇక్కడ రైతులు వెల్లుల్లిని భారీ స్థాయిలో పండించడమే కాకుండా, పెద్ద ఎత్తున వ్యాపారం కూడా చేస్తారు. విశేషం ఏంటంటే, మందసౌర్ 'వన్ డిస్ట్రిక్ట్ వన్ ప్రొడక్ట్' (ODOP) కింద వెల్లుల్లిని గుర్తించారు. అందుకే ఈ పంట అక్కడి రైతులకు ప్రధాన ఆదాయ వనరుగా మారింది.
మందసౌర్ వెల్లుల్లి ప్రత్యేకతలేంటీ?
మందసౌర్లో పండే వెల్లుల్లి ఘాటైన రుచి, మంచి క్వాలిటీతో పాటు ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉండే గుణంతో అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తుంది. ఇక్కడి వెల్లుల్లిలో నూనె శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది. దాని ఘాటైన వాసన కూడా చాలా స్పెషల్. ఈ ప్రాంతంలోని నేల, వాతావరణం వెల్లుల్లి పంటకు చాలా అనుకూలంగా ఉంటాయని రిపోర్ట్స్ చెబుతున్నాయి.
వెల్లుల్లితో ఇంకేం తయారు చేస్తారు?
మందసౌర్ వెల్లుల్లిని కేవలం పచ్చి కూరగాయగా మాత్రమే అమ్మరు. దీని నుంచి చాలా రకాల ప్రొడక్ట్స్ తయారు చేస్తారు. వెల్లుల్లి పొడి, వెల్లుల్లి నూనె, వెల్లుల్లి పేస్ట్, వెల్లుల్లి పచ్చడి, ఎండబెట్టిన వెల్లుల్లి ముక్కలు లాంటివి తయారు చేస్తారు. ఇలా రకరకాల ప్రొడక్ట్స్ తయారు చేయడం వల్ల మార్కెట్లో వెల్లుల్లికి మరింత డిమాండ్ పెరుగుతుంది.
రైతులకు ప్రధాన ఆదాయ వనరు ఇదే
మందసౌర్ జిల్లాలో రైతులు వెల్లుల్లిని విరివిగా పండిస్తారు. అందుకే ఈ పంట స్థానిక వ్యవసాయ ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఒక ముఖ్యమైన భాగంగా మారింది. ఎన్నో ఏళ్లుగా వెల్లుల్లికి, మందసౌర్కు మధ్య విడదీయరాని బంధం ఏర్పడింది. ఈ కారణం వల్లే ఈ ప్రాంతానికి 'గార్లిక్ సిటీ ఆఫ్ ఇండియా' అనే పేరు పాపులర్ అయింది. కాబట్టి ఇకముందు మీరు వంటగదిలో వెల్లుల్లిని చూసినప్పుడు, దేశంలో 'గార్లిక్ సిటీ'గా పేరు తెచ్చుకున్న మధ్యప్రదేశ్లోని మందసౌర్ మీకు కచ్చితంగా గుర్తొస్తుంది!