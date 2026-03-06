Telugu

Pendant: అర గ్రాములో అదిరిపోయే క్యూట్ పెండెంట్స్

Author: ramya Sridhar Image Credits:Pinterest
సీతాకోక డిజైన్ లాకెట్

ఈ సీతాకోక చిలుక డిజైన్  లాకెట్ 22, 18, 9 క్యారెట్ల బంగారంలో లభిస్తాయి. అరగ్రాము బరువులోనే అందుబాటులో ఉంటాయి 

Image credits: Instagram
డబుల్ బటర్‌ఫ్లై పెండెంట్ డిజైన్

సన్నని చైన్‌లో మీరు ఇలా రెండు చిన్న, పెద్ద బటర్‌ఫ్లై డిజైన్ పెండెంట్లను ఎంచుకోవచ్చు. ఇందులో వైట్ స్టోన్, డైమండ్ డిటైలింగ్ వర్క్ చాలా అందంగా ఉంటుంది.

Image credits: Pinterest
రూబీ స్టోన్ బటర్‌ఫ్లై డిజైన్ పెండెంట్

అర గ్రాము బంగారంలో స్టోన్ డిటైలింగ్‌తో ఉన్న ఈ ప్యాటర్న్‌ను మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇందులో నాలుగు చిన్న, పెద్ద రూబీ స్టోన్స్, పైన రెండు డైమండ్స్ పొదిగి ఉన్నాయి.

Image credits: Pinterest
జాలీ ప్యాటర్న్ బటర్‌ఫ్లై పెండెంట్

తక్కువ బరువున్న బంగారంలో ఇలాంటి బటర్‌ఫ్లై డిజైన్ పెండెంట్‌ను మీరు అర గ్రాములో చేయించుకోవచ్చు. దీనికి జాలీ డిజైన్ ఇవ్వడం వల్ల, చాలా తక్కువ బంగారం పడుతుంది.

Image credits: Gemini AI
హాఫ్ డైమండ్, హాఫ్ గోల్డ్ పెండెంట్

ఇలాంటి పెండెంట్లను యువతులు రోజూ ధరించవచ్చు. ఇందులో సగం డైమండ్, సగం గోల్డ్ హార్ట్ డిజైన్‌తో బటర్‌ఫ్లై ప్యాటర్న్‌ను రూపొందించారు.

Image credits: Instagram
బటర్‌ఫ్లై చార్మ్ డిజైన్ పెండెంట్

సన్నని చైన్‌కు మధ్యమధ్యలో బటర్‌ఫ్లై చార్మ్స్ ఉన్న ఈ డిజైన్‌ను మీరు ఎంచుకోవచ్చు. దీనిలో మధ్యమధ్యలో స్టార్ హ్యాంగింగ్స్ కూడా ఇచ్చారు.

Image credits: Pinterest
సింగిల్ డైమండ్ బటర్‌ఫ్లై పెండెంట్

బంగారం, డైమండ్స్‌తో చేసిన ఇలాంటి డెలికేట్ పెండెంట్లు రోజూ ధరిస్తే చాలా ఎలిగెంట్ లుక్ ఇస్తాయి. గోల్డ్ బేస్‌పై చిన్న చిన్న డైమండ్స్‌ను సెట్ చేసి ఈ బటర్‌ఫ్లై డిజైన్‌ను తయారుచేశారు.

Image credits: Pinterest
నేమ్ ఇనిషియల్ బటర్‌ఫ్లై పెండెంట్

మీ పాప పేరులోని మొదటి అక్షరాన్ని గోల్డ్ బటర్‌ఫ్లై మధ్యలో వచ్చేలా డిజైన్ చేయించి, ఇలాంటి నేమ్ ఇనిషియల్ పెండెంట్‌ను మీరు కస్టమైజ్ చేయించుకోవచ్చు.

Image credits: Gemini AI

