Pendant: అర గ్రాములో అదిరిపోయే క్యూట్ పెండెంట్స్

ఈ సీతాకోక చిలుక డిజైన్ లాకెట్ 22, 18, 9 క్యారెట్ల బంగారంలో లభిస్తాయి. అరగ్రాము బరువులోనే అందుబాటులో ఉంటాయి
సన్నని చైన్లో మీరు ఇలా రెండు చిన్న, పెద్ద బటర్ఫ్లై డిజైన్ పెండెంట్లను ఎంచుకోవచ్చు. ఇందులో వైట్ స్టోన్, డైమండ్ డిటైలింగ్ వర్క్ చాలా అందంగా ఉంటుంది.
అర గ్రాము బంగారంలో స్టోన్ డిటైలింగ్తో ఉన్న ఈ ప్యాటర్న్ను మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇందులో నాలుగు చిన్న, పెద్ద రూబీ స్టోన్స్, పైన రెండు డైమండ్స్ పొదిగి ఉన్నాయి.
తక్కువ బరువున్న బంగారంలో ఇలాంటి బటర్ఫ్లై డిజైన్ పెండెంట్ను మీరు అర గ్రాములో చేయించుకోవచ్చు. దీనికి జాలీ డిజైన్ ఇవ్వడం వల్ల, చాలా తక్కువ బంగారం పడుతుంది.
ఇలాంటి పెండెంట్లను యువతులు రోజూ ధరించవచ్చు. ఇందులో సగం డైమండ్, సగం గోల్డ్ హార్ట్ డిజైన్తో బటర్ఫ్లై ప్యాటర్న్ను రూపొందించారు.
సన్నని చైన్కు మధ్యమధ్యలో బటర్ఫ్లై చార్మ్స్ ఉన్న ఈ డిజైన్ను మీరు ఎంచుకోవచ్చు. దీనిలో మధ్యమధ్యలో స్టార్ హ్యాంగింగ్స్ కూడా ఇచ్చారు.
బంగారం, డైమండ్స్తో చేసిన ఇలాంటి డెలికేట్ పెండెంట్లు రోజూ ధరిస్తే చాలా ఎలిగెంట్ లుక్ ఇస్తాయి. గోల్డ్ బేస్పై చిన్న చిన్న డైమండ్స్ను సెట్ చేసి ఈ బటర్ఫ్లై డిజైన్ను తయారుచేశారు.
మీ పాప పేరులోని మొదటి అక్షరాన్ని గోల్డ్ బటర్ఫ్లై మధ్యలో వచ్చేలా డిజైన్ చేయించి, ఇలాంటి నేమ్ ఇనిషియల్ పెండెంట్ను మీరు కస్టమైజ్ చేయించుకోవచ్చు.
