Milk Spoilage: వేసవిలో పాలు విరిగిపోకుండా ఈ చిన్న చిట్కాలు ఉపయోగపడతాయి
Milk Spoilage: వేసవిలో పాలు త్వరగా పాడైపోతాయి. మరగబెట్టిన పాలైనా, పచ్చి పాలైనా కూడా త్వరగా విరిగిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. ఎండాకాలంలో పాలు విరగకుండా ఎలా కాపాడుకోవాలో తెలుసుకోండి.
వేసవిలో పాలు విరిగిపోతాయి
ఎండాకాలం వచ్చిందంటే వాతావరణంలో వేడి పెరుగుతుంది. దీంతో పాలు చాలా త్వరగా పాడైపోతాయి. షాపులో డేట్ చూసి తెచ్చినా కూడా కొన్నిసార్లు పాలు విరిగిపోతాయి. దీంతో డబ్బులు వేస్ట్ అవ్వడమే కాకుండా సమయానికి పిల్లలు పాలు తాగించలేరు. పెద్దలు టీ చేసుకుని తాగలేరు. కాబట్టి వేసవిలో ప్రత్యేకంగా కొన్ని చిట్కాలను పాటించడం ద్వారా పాలు త్వరగా విరగకుండా అడ్డుకోవచ్చు.
పాలు తెచ్చాక ఇలా చేయండి
షాపు నుంచి పాలు ప్యాకెట్ తెచ్చాక వాటిని కిచెన్ కౌంటర్పైనే వదిలేయకండి. చాలా మంది ఇప్పుడే కదా తెచ్చాము అని ఎక్కువసేపు అలా కిచెన్ కౌంటర్ దగ్గరే వదిలేస్తారు. వేసవి వేడికి కాసేపు బయట ఉంచినా పాలలో బ్యాక్టీరియా వేగంగా పెరుగుతుంది. అందుకే, పాల ప్యాకెట్ను వెంటనే చల్లటి నీటితో కడిగి, వీలైనంత త్వరగా మరిగించాలి. దీంతో పాలు త్వరగా విరగవు.
ఒక్క పొంగురాగానే
చాలా మంది పాలు ఒక పొంగు రాగానే ఆపేస్తారు. అలా పాలు ఇలా పొంగు రాగానే ఆపేయకూడదు. పాలు ఒక పొంగు వచ్చాక మంట తగ్గించి రెండు నుంచి మూడు నిమిషాల పాటు సిమ్లో పెట్టి మరిగించాలి. ఇలా చేయడం వల్ల పాలలో ఉండే హానికరమైన బ్యాక్టీరియా పూర్తిగా నశించి పోతుంది. కాబట్టి పాలు విరగవు. పాలు కాచేటప్పుడు గరిటెతో నెమ్మదిగా తిప్పుతూ ఉండడం వల్ల కూడా మంచి ఉపయోగాలు ఉన్నాయి.
వేడి పాలు ఫ్రిజ్ లో
పాలు మరగబెట్టాక పూర్తిగా వాటిని చల్లారనివ్వాలి. కానీ చాలామంది వేడి పాలను నేరుగా ఫ్రిజ్లో పెట్టేస్తారు. కానీ ఇది సరైన పద్ధతి కాదు. దీనివల్ల ఫ్రిజ్ ఉష్ణోగ్రతపై ప్రభావం పడి పాలు పాడయ్యే ప్రమాదం పెరుగుతుంది. కాబట్టి, పాలను ముందు గది ఉష్ణోగ్రతకు వద్దకు చల్లారనివ్వాలి, ఆ తర్వాతే ఫ్రిజ్లో పెట్టాలి.
పాలు విరిగిపోవడానికి మరో కారణం మురికిగా ఉన్న సరిగ్గా శుభ్రం చేయని గిన్నె కూడా కారణం కావచ్చు. అందుకే పాలు మరగబెట్టే ముందు గిన్నెను శుభ్రంగా కడగాలి. శుభ్రమైన గిన్నెతో పాటూ, సరైన నిల్వ పద్ధతితో పాలు ఎక్కువ కాలం తాజాగా ఉంటాయి.