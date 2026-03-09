Telugu

చిన్న కుండీలో గుత్తులుగుత్తులుగా పుదీనా పెంచండిలా

life Mar 09 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Getty
Telugu

హ్యాంగింగ్ పాట్‌లో

ఇంట్లో స్థలం తక్కువగా ఉంటే బాల్కనీలో హ్యాంగింగ్ పాట్స్ తో పుదీనా మొక్కను సులువుగా పెంచవచ్చు. 

Image credits: GEMINI AI
Telugu

ఎగ్ కార్టన్స్‌తో

కోడిగుడ్లు కొంటే వచ్చే ఎగ్ కార్టన్స్ బాక్సుల్లో కూడా పుదీనా మొక్కలను సులభంగా పెంచవచ్చు. వాటిని లేత ఎండ తగిలే ప్రదేశాన్ని ఎంచుకోవాలి.

Image credits: PINTEREST
Telugu

వర్టికల్ గార్డెన్ ట్రై చేయండి

ప్లాస్టిక్ బాటిళ్లను ఇలా గోడపై వర్టికల్ గార్డెన్ రెడీ చేయవచ్చు. ఇందులో పుదీనా పెంచితే తక్కువ స్థలంలోనే మంచిగా పెరుగుతుంది.

Image credits: PINTEREST
Telugu

కిచెన్ విండో దగ్గర

పుదీనా పెంచడానికి పెద్ద స్థలం అవసరం లేదు.  చిన్న కుండీలో పుదీనా కొమ్మను నాటితే చాలు పుదీనా పెరగడం మొదలవుతుంది.

Image credits: PINTEREST
Telugu

బాల్కనీలో

బాల్కనీలో ఓ చిన్న గార్డెన్‌ను ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు. అందులో పాలకూర, కొత్తిమీర, పుదీనా వంటి ఆకుకూరలు పెంచవచ్చు.

Image credits: PINTEREST
Telugu

పాత జాడీలలో

వంటగదిలో పాత సిరామిక్ జాడీలు ఏవైనా ఉంటే వాటిలో మట్టి నింపి పుదీనానా పెంచవచ్చు.

Image credits: PINTEREST
Telugu

పుదీనా ఇలా పాతండి

పుదీనా ఆకులు వాడేశాక ఆ కాడలను మట్టిలో నాటితే చాలు.. పుదీనా కొత్త ఆకులతో చిగురిస్తుంది. 

Image credits: Getty

Dandruff: తలలో చండ్రు ఎక్కువగా ఉందా? వీటితో వదిలించండి

Rashmika Diet: రష్మికకు ఈ కూరలంటే అస్సలు నచ్చవు

Carrot: ఇంట్లో కుండీలోనే క్యారెట్ పెంచొచ్చు, ఈ టిప్స్ పాటిస్తే చాలు

Gold Earrings: 1 గ్రాము బంగారంలో చైన్ డిజైన్ చెవిపోగులు.. చూసేయండి