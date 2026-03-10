Soft Chapati: పిండిలో ఇదొక్కటి కలిపితే.. చపాతీలు మెత్తగా వస్తాయి

చపాతీ పిండి సరిగా కలపకపోతే చపాతీలు మెత్తగా రావు, గట్టిగా అప్పడంలా వచ్చేస్తాయి. మెత్తగా రావాలంటే సింపుల్ చిట్కాలు ఫాలో అవ్వాలి..
గోధుమ పిండి ఎంత తీసుకుంటారో, దానికి సగం నీళ్లు తీసుకోవాలి. నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా పోస్తూ పిండిని కలుపుకోవాలి. ఒకేసారి నీళ్లు పోయొద్దు.
చపాతీ పిండి కలిపేటప్పుడు కొద్దిగా నూనె వేయాలి. ఇలా చేయడం వల్ల చపాతీలు చాలా మృదువుగా వస్తాయి. కాల్చేటప్పుడు కూడా పొరలుగా పొంగుతాయి.
నూనెకు బదులుగా పాలు లేదా పెరుగు వేసి కూడా చపాతీ పిండిని కలపవచ్చు. దీనివల్ల చపాతీలు మరింత మృదువుగా, రుచిగా వస్తాయి.
పిండిలో ఏది కలిపినా, దాన్ని బాగా నొక్కడం చాలా ముఖ్యం. పిండిని ఎంత బాగా కలిపితే, చపాతీలు అంత రుచిగా వస్తాయి. ఆ తర్వాత చపాతీలు చేసి, కొద్దిగా నూనె వేసి కాల్చుకోవాలి.
Kitchen Hacks: మటన్ కర్రీలో నూనె ఎక్కువైందా? ఈ చిట్కా వాడి చూడండి
Cardamom: భోజనం తర్వాత రోజూ యాలకులు తింటే ఏమౌతుంది?
Set Dosa: హోటల్ స్టైల్ స్పాంజిలాంటి సెట్ దోశ ఎలా చేయాలో తెలుసా?
Kitchen Hacks: టీలో పంచదార ఎక్కువైందా? ఇలా తీపి తగ్గించండి..