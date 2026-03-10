Telugu

Cucumber: కీరదోస తొక్కతో సహా తింటే ఏమౌతుంది?

food-life Mar 10 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits: Getty
కీరదోస తొక్కలో పోషకాలు..

చాలా మంది కీరదోస తొక్కను తీసి పడేస్తూ ఉంటారు. కానీ,  ఆ తొక్కలో అద్భుతమైన పోషకాలు ఉంటాయి. 

Image credits: Getty
చర్మంపై ఎర్రటి మచ్చలు మాయం

కీరదోస తొక్క ఒక సహజమైన స్కిన్‌కేర్ లా పనిచేస్తుంది. తినడానికే కాదు, చర్మంపై దోసకాయ తొక్కతో రుద్దితే ఎర్రటి మచ్చలు తొలగిపోతాయి.

Image credits: Getty
చర్మ ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు

కీరదోస తొక్కలో ఉండే మెగ్నీషియం, పొటాషియం వంటివి చర్మ ఆరోగ్యానికి చాలా మేలు చేస్తాయి. చర్మాన్ని కాంతివంతంగా మారుస్తాయి.

Image credits: Getty
కళ్ల కింద నల్లటి వలయాలకు చెక్

కళ్లకు చల్లదనాన్ని ఇవ్వడానికి దోసకాయ తొక్క బాగా పనిచేస్తుంది. కళ్లపై తొక్కను పెట్టుకుంటే కళ్ల చుట్టూ ఉండే నల్లటి వలయాలు తగ్గుతాయి.

Image credits: Getty
మలబద్ధకాన్ని నివారిస్తుంది

దోసకాయ తొక్కలో కరగని ఫైబర్ (Insoluble Fiber) ఉంటుంది. ఇది జీర్ణక్రియకు సహాయపడి, మలబద్ధకం సమస్యను నివారిస్తుంది.

Image credits: Getty
ఎముకలను బలంగా చేస్తుంది

ఎముకల ఆరోగ్యానికి అవసరమైన విటమిన్ కె, విటమిన్ సి దోసకాయ తొక్కలో పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి ఎముకలను దృఢంగా మారుస్తాయి.

Image credits: Getty

