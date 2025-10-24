- Home
Hair: జుట్టు సమస్యలతో ఇబ్బంది పడుతున్న వారికి వెల్లుల్లి, ఉల్లిపాయ.. ఈ రెండూ కూడా ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఇవి రెండూ కూడా తమ సొంత ప్రయోజనాలను కలిగి ఉన్నాయి. మీ జుట్టు ఎదుగుదలకు ఇవి సహాయ పడతాయి.
పొడవాటి జుట్టు కోసం
ప్రతి ఒక్కరికీ పొడవాటి జుట్టు కావాలనే కోరిక ఉంటుంది. అలాగే మందంగా, ఒత్తుగా ఉండాలని కోరుకుంటారు. కానీ దుమ్ము, కాలుష్యం, ఆహారపు అలవాట్లు, ఒత్తిడి వల్ల జుట్టు అతిగా రాలిపోతుంది. దీనికి కొన్ని ఇంటి నివారణలు ఉపయోగపడతాయి. ముఖ్యంగా వెల్లుల్లి రసం, ఉల్లిపాయ రసం అనేది జుట్టుకు అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి.
ఉల్లిపాయ రసంతో
ప్రతి ఇంట్లోని ఉల్లిపాయ ఉంటుంది. ఉల్లిపాయ రసాన్ని జుట్టుకు ఉపయోగిస్తే ఎంతో మంచిది. ఇది జుట్టు రాలడం ఆపుతుంది. అలాగే జుట్టు ఒత్తుగా పెరిగేందుకు సహాయపడుతుంది. ఉల్లిపాయ రసంలో సల్ఫర్ అధికంగా ఉంటుంది. ఇది జుట్టును మూలాల నుండి బలంగా చేయడానికి సహాయపడుతుంది. అలాగే కొత్త జుట్టు పెరిగేందుకు కూడా ఉపయోగపడుతుంది. ఉల్లిపాయ రసం తలలో రక్తప్రసరణను పెంచుతుంది. జుట్టుకు అవసరమైన పోషకాలను కూడా అందిస్తుంది. ఉల్లిపాయ రసాన్ని వారానికి రెండు మూడు సార్లు జుట్టుకు అప్లై చేసేందుకు ప్రయత్నించండి. ముఖ్యంగా రాత్రిపూట జుట్టుకు అప్లై చేసి అలా రాత్రంతా వదిలేయండి. ఆ తర్వాత ఉదయం లేచాక తలస్నానం చేయండి. ఇది జుట్టు నల్లగా మారేందుకు కూడా ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది.
వెల్లుల్లి రసంతో
వెల్లుల్లి రసం తీయడం కొంచెం కష్టమే.. కానీ అసాధ్యమేమీ కాదు. వెల్లుల్లి రసాన్ని జుట్టుకు పట్టించడం వల్ల ఎన్నో ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. ఈ రసంలో యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ ఫంగల్ లక్షణాలు అధికంగా ఉంటాయి. ఇది తలపై ఉండే మాడుని ఇన్ఫెక్షన్ల బారిన పడకుండా కాపాడుతుంది. వెంట్రుకలను బలంగా మారుస్తుంది. కొబ్బరి నూనె లేదా ఆలివ్ నూనెను తీసుకొని అందులో కాస్త వెల్లుల్లి రసాన్ని కలిపి నెత్తి మీద అప్లై చేసేందుకు ప్రయత్నించండి. ఇది జుట్టు మూలాలను బలంగా మారుస్తుంది. జుట్టు రాలడాన్ని ఆపుతుంది.
రెండింట్లో ఏది బెటర్?
ఉల్లిపాయ రసం, వెల్లుల్లి రసం ఈ రెండిట్లో మీకు ఏది ఇష్టమో.. దానినే జుట్టుకు అప్లై చేసేందుకు ప్రయత్నించండి. ఈ రెండూ కూడా ప్రభావవంతంగానే పనిచేస్తాయి. జుట్టు పెరుగుదలను వేగవంతం చేస్తాయి. ఉల్లిపాయ రసం తక్కువ ధరకే ఎక్కువ లభిస్తుంది. కాబట్టి వీలైనంతవరకు ఉల్లిపాయ రసాన్ని వాడండి. లేదా వెల్లుల్లి రసం కూడా ప్రయోజనకరమే. చుండ్రు, తలపై ఇన్ఫెక్షన్లు వంటివి ఉంటే వెల్లుల్లి రసం అద్భుతంగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇంకా మీకు మెరుగైన ఫలితాలు కావాలంటే ఉల్లిపాయ, వెల్లుల్లి ఈ రెండు రసాలను కలిపి తలకు పట్టించండి.