Bad Breath: ఇలా చేస్తే నోటి నుంచి దుర్వాసన రాదు

రోజుకి రెండుసార్లు బ్రష్ చేయాలి. నాలుకను కూడా శుభ్రం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే, నాలుక ఉపరితలంపై బాక్టీరియా పేరుకుపోయి నోటి దుర్వాసనకు కారణం అవుతుంది.
బ్యాక్టీరియాను నాశనం చేయడానికి యాంటీ మైక్రోబయల్ లేదా యాంటీ బాక్టీరియల్ మౌత్ వాష్తో మీ నోటిని పుక్కిలించండి.
నీళ్లు ఎక్కువగా తాగండి. ఎందుకంటే నోరు పొడిబారడం వల్ల నోటి దుర్వాసన వస్తుంది. కాబట్టి రోజూ బాగా నీళ్లు తాగాలి.
వెల్లుల్లి, ఉల్లిపాయలు, కారంగా ఉండే వంటకాలు, ఆమ్ల స్వభావం ఉన్న ఆహారాలు వంటి కొన్ని ఆహారాలు నోటి దుర్వాసనకు కారణమవుతాయి. కాబట్టి వీటి వాడకాన్ని పరిమితం చేయండి.
ధూమపానం మానేయండి. ఎందుకంటే ధూమపానం వల్ల కూడా నోటి దుర్వాసన రావచ్చు.
ఆల్కహాల్ మానేయండి. ఎందుకంటే ఇది కూడా నోటి దుర్వాసనకు కారణమవుతుంది.
భోజనం తర్వాత ఒకటి లేదా రెండు యాలకులు నోట్లో వేసుకుని నమలడం వల్ల నోటి దుర్వాసన పోతుంది.
భోజనం తర్వాత లవంగాలను నమలడం కూడా నోటి దుర్వాసనను దూరం చేయడంలో సహాయపడుతుంది.
