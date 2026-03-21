Iron box Hacks: ఐరన్ బాక్స్ ని ఇలా కూడా వాడొచ్చా? ఎన్ని ఉపయోగాలో..!
Iron box Hacks: మనం ఐరన్ బాక్స్ ని కేవలం దుస్తులు ఐరన్ చేయడానికి మాత్రమే వాడతాం. కానీ, ఈ ఐరన్ బాక్స్ తో ఇంట్లో చాలా పనులను ఈజీగా చేసేయవచ్చని మీకు తెలుసా?
Iron Box
దాదాపు ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో ఐరన్ బాక్స్ ఉంటుంది. ఇది చాలా కామన్. ఆ ఐరన్ బాక్స్ తో ముడతలు పడిన దుస్తులను ఐరన్ చేస్తూ ఉంటాం. కానీ, చిన్న ఐరన్ బాక్స్ తో ఇంట్లో చాలా పనులను పూర్తి చేయచ్చు. పిల్లలు ఇంట్లో గోడలపై గీసిన గీతల దగ్గర నుంచి.. కార్పెట్లపై పడిన మరకల వరకు చాలా రకాలుగా వాడొచ్చు. మరి.. ఎలా వాడాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
కార్పెట్లపై మరకలు తొలగించడానికి..
పార్టీ లేదా పండగ సమయంలో మీ కార్పెట్ లేదా టేబుల్ పై మైనం పడితే కంగారు పడకండి. ముందుగా, ఆ మైనాన్ని ఆరనివ్వాలి. తర్వాత ఒక చెంచాతో కొద్దిగా గీకి తీయాలి. ఆ ప్రదేశంపై ఒక కాగితం ముక్కను లేదా పాత క్లాత్ ని ఉంచి.. ఐరన్ బాక్స్ తో నొక్కాలి. ఐరన్ బాక్స్ వేడికి మైనం కరికి.. కాగితానికి అంటుకుంటుంది. ఇలా రెండు, మూడుసార్లు రిపీట్ చేస్తే... కార్పెట్ క్లీన్ అవుతుంది.
గోడపై క్రేయాన్ మరకలను శుభ్రపరచడానికి..
ఇంట్లో పిల్లలు ఉంటే, క్రేయాన్స్ తో గోడలు, సోఫాల మీద గీసేస్తూ ఉంటారు. ఆ మరకలను వదిలించలేక పేరెంట్స్ తిప్పలు పడుతూ ఉంటారు. అయితే.. వీటిని ఐరన్ బాక్స్ తో ఈజీ గా శుభ్రం చేసేయవచ్చు. దీని కోసం.. మరకల మీద ఒక టిష్యూ పేపర్ లేదా.. పేపర్ టవల్ ఉంచి. ఐరన్ బాక్స్ వేడి చేసి దాని మీద పెట్టాలి. ఇలా చేయడం వల్ల ఆ మరకలన్నీ.. పేపర్ కి అతుక్కుంటాయి. మీ గోడలు శుభ్రం అవుతాయి.
చిన్న కుట్టు పనుల కోసం
మీ డ్రెస్ ఎక్కడైనా చిన్న రంధ్రం పడితే.. దానిని కుట్టుకోవడానికి.. మీకు కుట్టు మిషన్ అవసరం లేదు. ఫ్యూజిబుల్ బాండింగ్ టేప్ ఉంచి, ఐరన్ బాక్స్ తో వేడి చేస్తే చాలు. దానంతట అదే అంటుకుంటుంది. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో సమయాన్ని ఆదా చేసుకోవడానికి ఇది ఒక గొప్ప మార్గం.
ఫర్నిచర్పై తెల్లటి మరకలను తొలగించడం
టేబుల్పై వేడి గ్లాసు లేదా ప్లేటును ఉంచినప్పుడు, తెల్లటి గుండ్రని మచ్చలు కనిపిస్తాయి. దీనిని తొలగించడానికి, మరకపై ఒక పలుచని దూది వస్త్రాన్ని ఉంచి, ఆవిరిని ఉపయోగించకుండా తేలికగా నొక్కండి. ఇది లోపల ఉన్న తేమను విడుదల చేసి మరకను తొలగిస్తుంది. కానీ మరీ ఎక్కువ వేడిని ప్రయోగించకుండా జాగ్రత్త వహించండి.