Mixer Jar Cleaning Tips: మిక్సీ జార్ అడుగు మురికి పట్టిందా? సింపుల్ గా క్లీన్ చేసే టెక్నిక్ ఇది..!
Mixer Jar Cleaning Tips: మనం రోజూ వాడే మిక్సీజార్లు పైకి శుభ్రంగా కనిపించినప్పటికీ, వాటి బ్లేడ్ల కింద, అడుగు భాగాన మొండి జిడ్డు, మురికి దాగి ఉంటాయి. అవి శుభ్రం చేయకపోతే బాక్టీరియా పెరిగి, ఆరోగ్య సమస్యలకు దారి తీస్తుంది.
వంట గదిలో అత్యధికంగా ఉపయోగించే వస్తువుల్లో మిక్సర్ కూడా ముందు వరసలో ఉంటుంది. ఉదయం లేచిన దగ్గర నుంచి రాత్రి పడుకునే వరకు చేసే ప్రతి వంటకు మిక్సర్ తో అవసరం పడుతూనే ఉంటుంది. మసాలాలు, పిండి, చట్నీ ఇలా ప్రతి దానికీ మిక్సర్ కావాల్సిందే. అయితే.. దీనిని వాడిన తర్వాత.. వెంటనే జార్లను శుభ్రం చేస్తూ ఉంటాం.అయితే.. లోపల శుభ్రం అవుతుంది. కానీ.. బ్లేడ్ కింద, జార్ అడుగున మాత్రం మురికి పేరుకుపోతూ ఉంటాయి. దీనిని సరిగా పట్టించుకోకపోతే.. బ్యాక్టీరియా పెరిగిపోయే ప్రమాదం ఉంది. అలా అని.. జార్ అడుగు భాగం శుభ్రం చేయడం అంత సులభమేమీ కాదు. అంత తొందరగా జిడ్డు, మురికి వదలదు. అయితే.. కొన్ని సింపుల్ టెక్నిక్స్ తెలిస్తే.. వీటిని శుభ్రం చేయడం చాలా ఈజీ. ఆ ట్రిక్స్ ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం...
మిక్సర్ జార్ శుభ్రం చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు..
నిమ్మకాయ, బేకింగ్ సోడా, డిటర్జెంట్ పౌడర్, నీరు. ఇవి ఉంటే చాలు.. మళ్లీ జార్ ని కొత్త దానిలా మార్చవచ్చు.
శుభ్రం చేసే విధానం..
ఒక మిక్సర్ జార్ అడుగు భాగాన ముందుగా.. ఒక స్పూన్ బేకింగ్ సోడా వేయాలి. తర్వాత దానిపై నిమ్మరసం పిండాలి. ఆ తర్వాత అందులోనే డిటర్జెంట్ పౌడర్ కూడా వేయాలి. ఆ తర్వాత కొద్దిగా నీరు పోయాలి. జిడ్డు మరీ ఎక్కువగా ఉంటే వేడి నీరు కూడా పోయవచ్చు. 15 నిమిషాలు దానిని అలానే వదిలేయాలి. ఇలా చేయడం వల్ల అడుగున పేర్కొన్న మురికి, జిడ్డు మొత్తం పోతుంది. ఇప్పుడు.. 15 నిమిషాల తర్వాత, స్క్రబ్బర్ లేదా టూత్బ్రష్తో బాగా రుద్దాలి. మిక్సీ జార్ను శుభ్రం చేయడానికి మార్కెట్లో లేదా ఆన్లైన్లో ప్రత్యేక పొడవాటి బ్రష్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వాటిని ఉపయోగించి, మీరు బ్లేడ్ కింద ఉన్న మురికిని సులభంగా తొలగించవచ్చు.
చివరగా, శుభ్రమైన నీటితో కడగండి. మీ మిక్సర్ జార్ కొత్తదానిలా మెరిసిపోతుంది. కడిగిన తర్వాత, జార్ను పూర్తిగా ఆరనివ్వాలి. తేమ వల్ల బ్లేడ్లు తుప్పు పట్టవచ్చు.
గమనిక..
మసాలాలు లేదా చట్నీని రుబ్బిన వెంటనే మిక్సీ జార్ను ఎల్లప్పుడూ నీటితో కడగండి. వెంటనే శుభ్రం చేయకపోతే.. మురికిని తొలగించడం కష్టమవుతుంది. బ్లేడ్లు మొద్దుబారినట్లయితే, నెలకు ఒకసారి జార్లో కొద్దిగా రాతి ఉప్పు వేసి, మిక్సీని 1-2 నిమిషాల పాటు తిప్పితే సరిపోతుంది.