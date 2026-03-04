పుస్తకం ఓపెన్ చేయగానే నిద్ర ఎందుకు వస్తుంది.? దీనికి అసలు కారణం ఏంటంటే.?
Interesting facts: అప్పటి వరకు అస్సలు నిద్ర రాదు. ఒక్కసారిగా పుస్తకం తెరిచిన వెంటనే ఎక్కడలేని నిద్రమత్తు వస్తుంది. మరి ఇలా ఎందుకు అవుతుందో ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా.? దీని వెనకాల ఉన్న అసలు కారణం ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కళ్లపై ఒత్తిడి పెరగడం
చదువుతున్నప్పుడు కళ్లను ఒకే చోట ఎక్కువసేపు నిలిపి ఉంచుతాం. దీంతో కళ్ల కండరాలపై ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. కళ్లకు అలసట వస్తుంది. కళ్లు అలసిపోతే మెదడుకూ విశ్రాంతి అవసరం అనిపిస్తుంది. అందుకే చదువుతుంటే నిద్ర ముంచుకొస్తుంది. తక్కువ వెలుతురు ఉంటే ఈ సమస్య మరింత ఎక్కువగా ఉంటుంది.
మెదడు ఎక్కువగా పని చేయడం
చదివేటప్పుడు మెదడు కొత్త సమాచారం అర్థం చేసుకోవాలి, గుర్తుంచుకోవాలి. ఇది శక్తిని ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తుంది. మరీ ముఖ్యంగా కష్టమైన విషయం చదివితే మెదడుపై ఒత్తిడి ఇంకా పెరుగుతుంది. కొంతసేపటి తర్వాత మెదడు అలసిపోతుంది. అప్పుడు శరీరానికి “ఇప్పుడు విశ్రాంతి కావాలి” అనే సంకేతం ఇస్తుంది. ఈ సంకేతం నిద్ర రూపంలో కనిపిస్తుంది.
తగినంత నిద్ర లేకపోవడం
రోజుకు 7–8 గంటలు నిద్రపోకపోతే శరీరంలో అలసట పేరుకుపోతుంది. చదవడానికి ప్రశాంతంగా కూర్చున్నప్పుడు శరీరానికి విశ్రాంతి దొరికినట్లవుతుంది. అప్పుడు వెంటనే నిద్ర వస్తుంది. పరీక్షల సమయంలో విద్యార్థులు రాత్రిళ్లు మేల్కొని చదవడం వల్ల ఈ సమస్య ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది
భోజనం తర్వాత చదవడం
ఎక్కువ ఆహారం తిన్న తర్వాత శరీరం జీర్ణక్రియలో నిమగ్నమవుతుంది. రక్తప్రసరణ ఎక్కువగా కడుపు వైపు జరుగుతుంది. దీంతో మెదడు కొంచెం మత్తుగా అనిపిస్తుంది. అలాంటి సమయంలో చదవడం ప్రారంభిస్తే త్వరగా నిద్ర వస్తుంది. కాబట్టి భోజనం చేసిన వెంటనే చదవడం మంచిది కాదు.
చదివే వాతావరణం సరైనది కాకపోవడం
పడకపై పడుకుని చదవడం, దిండు ఆనుకుని కూర్చోవడం, తక్కువ వెలుతురులో చదవడం వంటి అలవాట్లు నిద్రను పెంచుతాయి. శరీరం అలాంటి వాతావరణాన్ని విశ్రాంతితో అనుసంధానిస్తుంది. అందుకే నిద్ర త్వరగా వస్తుంది. చదువుకు సరైన కుర్చీ, టేబుల్ ఉపయోగించడం, మంచి వెలుతురు ఉండటం అవసరం. మధ్య మధ్యలో చిన్న విరామాలు తీసుకోవడం కూడా ఉపయోగకరం. అలాగే మనకు ఆసక్తి లేని విషయం చదివితే చదువు భారంగా అనిపిస్తుంది. అప్పుడు మెదడు దృష్టి మరల్చే ప్రయత్నం చేస్తుంది. దీనివల్ల కూడా అలసట, నిద్ర వస్తాయి.
ఎలా తగ్గించుకోవాలి?
రోజుకు సరైన సమయం నిద్రపోవాలి. 30–40 నిమిషాల తర్వాత చిన్న బ్రేక్ తీసుకోవాలి. మంచి వెలుతురులో చదవాలి. భోజనం చేసిన వెంటనే చదవకూడదు. నిటారుగా కూర్చుని చదవాలి. ఈ చిన్న మార్పులు చేస్తే చదువుతున్నప్పుడు వచ్చే నిద్ర సమస్యను చాలా వరకు తగ్గించుకోవచ్చు.