Money Plant: ఇదొక్క పొడి వేస్తే మనీ ప్లాంట్ బాగా పెరుగుతుంది..!

మొక్కకు సరైన సంరక్షణ లేనప్పుడు మనీ ప్లాంట్ సరిగా పెరగదు.
మనీ ప్లాంట్ సంరక్షణ కోసం ఈరోజు మేము మీకు ఒక సులభమైన చిట్కా చెప్పబోతున్నాం. దీని సహాయంతో మీ మనీ ప్లాంట్ రాకెట్ వేగంతో పెరుగుతుంది.
మొక్కలు బాగా పెరగాలంటే మట్టిలో ఫాస్పరస్, నైట్రోజన్, పొటాషియం వంటి పోషకాలు తప్పనిసరిగా ఉండాలి.
మట్టిలో ఈ పోషకాల కొరత ఏర్పడినప్పుడు మొక్కలు ఎండిపోవడం మొదలవుతుంది.
నెలకోసారి మట్టిలో కాఫీ పొడిని కలపడం వల్ల మొక్కకు అవసరమైన అన్ని పోషకాలు ఒకేసారి అందుతాయి. దీంతో మొక్క వేగంగా పెరగడం మొదలవుతుంది.
కాఫీ పొడి సహజమైన ఎరువులా పనిచేస్తుంది. దీనివల్ల బయట ఎరువులు కొనాల్సిన పనిలేకుండా మీ డబ్బు కూడా ఆదా అవుతుంది.
కాఫీ పొడి మొక్కలను మట్టిలో ఉండే పురుగుల నుంచి కాపాడుతుంది. అదే సమయంలో వాటికి పోషణను కూడా అందిస్తుంది.
నెలలో ఒకటి లేదా రెండుసార్లు కాఫీ పొడిని వాడొచ్చు.
