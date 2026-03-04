Telugu

Money Plant: ఇదొక్క పొడి వేస్తే మనీ ప్లాంట్ బాగా పెరుగుతుంది..!

gardening Mar 04 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:istocks
సరైన సంరక్షణ...

మొక్కకు సరైన సంరక్షణ లేనప్పుడు మనీ ప్లాంట్ సరిగా పెరగదు.

Image credits: Pixabay
రాకెట్ వేగంతో పెరుగుతుంది

మనీ ప్లాంట్ సంరక్షణ కోసం ఈరోజు మేము మీకు ఒక సులభమైన చిట్కా చెప్పబోతున్నాం. దీని సహాయంతో మీ మనీ ప్లాంట్ రాకెట్ వేగంతో పెరుగుతుంది.

Image credits: unsplans
మొక్కలకు కావాల్సినవి

మొక్కలు బాగా పెరగాలంటే మట్టిలో ఫాస్పరస్, నైట్రోజన్, పొటాషియం వంటి పోషకాలు తప్పనిసరిగా ఉండాలి.

Image credits: istocks
పోషకాలు లేకపోతే ఎండిపోతాయి

మట్టిలో ఈ పోషకాల కొరత ఏర్పడినప్పుడు మొక్కలు ఎండిపోవడం మొదలవుతుంది.

Image credits: Getty
వేగంగా పెరిగేందుకు సూపర్ టిప్

నెలకోసారి మట్టిలో కాఫీ పొడిని కలపడం వల్ల మొక్కకు అవసరమైన అన్ని పోషకాలు ఒకేసారి అందుతాయి. దీంతో మొక్క వేగంగా పెరగడం మొదలవుతుంది.

Image credits: Getty
సహజమైన ఎరువులా పనిచేస్తుంది

కాఫీ పొడి సహజమైన ఎరువులా పనిచేస్తుంది. దీనివల్ల బయట ఎరువులు కొనాల్సిన పనిలేకుండా మీ డబ్బు కూడా ఆదా అవుతుంది.

Image credits: Getty
పురుగుల నుంచి రక్షణ

కాఫీ పొడి మొక్కలను మట్టిలో ఉండే పురుగుల నుంచి కాపాడుతుంది. అదే సమయంలో వాటికి పోషణను కూడా అందిస్తుంది.

Image credits: gemini
కుండీలో ఇలా కలపండి

నెలలో ఒకటి లేదా రెండుసార్లు కాఫీ పొడిని వాడొచ్చు. 

Image credits: gemini

