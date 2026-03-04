ఐదేళ్ల పాపకు ఇలాంటి ఫ్లవర్ డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్ బాగుంటాయి. సింపుల్ గా ఉంటాయి. 1 గ్రాములో తీసుకోవచ్చు.
మీడియం సైజులో ఉండే ఇలాంటి చిక్ ఫ్లవర్ ఇయర్ రింగ్స్ చిన్న పిల్లలకు చాలా బాగుంటాయి. తక్కువ బడ్జెట్ లో వస్తాయి.
స్కూల్కి వెళ్లి పిల్లలకు ఇలాంటి స్టైలిష్ డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్ సూపర్ గా ఉంటాయి. 1 గ్రాములో చేయించుకోవచ్చు.
గోల్డ్, స్టోన్ కాంబినేషన్ ఎప్పుడూ సూపర్ గా ఉంటుంది. ఫ్లవర్ మధ్యలో స్టోన్ తో ఉన్న ఈ ఇయర్ రింగ్స్ చాలా బాగుంటాయి. ఫార్మల్ లుక్ ఇస్తాయి.
డైసీ ఫ్లవర్ డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్ చూడటానికి అందంగా ఉంటాయి. ఎక్కువకాలం మన్నికగా ఉంటాయి. ఒక్క గ్రాములో తీసుకోవచ్చు.
