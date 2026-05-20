Extramarital affair: మీ భర్త ఇలా ప్రవర్తిస్తుంటే అతనికి అక్రమ సంబంధం ఉన్నట్టే.. చెబుతున్న కపుల్స్ థెరపిస్ట్
Extramarital affair: కొందరు భర్తలు తమ భార్యకు తెలియకుండా అక్రమ సంబంధాలు పెట్టుకుంటూ ఉంటారు. భర్తలో కొన్ని రకాల లక్షణాలు కనిపిస్తే అతనికి వివాహేతర సంబంధం ఉందని అనుమానించాల్సిందేనని చెబుతున్నారు ప్రముఖ కపుల్స్ థెరపిస్టు.
భర్త వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకుంటే..
వివాహ బంధం నిలిచేది నమ్మకం అనే పునాది పైనే. కానీ కొన్నిసార్లు జీవిత భాగస్వామి మోసం చేసే అవకాశం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఇంట్లోనే ఉండే భార్య.. భర్త బయట పెట్టుకునే వివాహేతర సంబంధాల గురించి తెలుసుకోలేకపోవచ్చు. కొన్నిసార్లు భర్త ప్రవర్తనలో కనిపించే చిన్న చిన్న మార్పులే ఆ విషయాన్ని తెలియజేస్తాయి. తాజాగా ప్రముఖ కపుల్స్ థెరపిస్టు కేరెన్ డోహెర్టీ కొన్ని లక్షణాలను చెప్పారు. ఈ లక్షణాలు భర్తలో కనిపిస్తే అతడిని అనుమానించాల్సిందేనని ఆవిడ వివరిస్తున్నారు. చాలామంది మహిళలు భర్తలో కనిపించే కొన్ని మార్పులను సాధారణంగా తీసుకుంటారు. కానీ అవి వివాహేతర సంబంధానికి సంకేతాలు కావచ్చని అంటున్నారు కపుల్స్ థెరపిస్ట్. ముఖ్యంగా మధ్య వయస్సులో ఉన్న దంపతుల్లో ఉద్యోగ ఒత్తిడి, కుటుంబ బాధ్యతలు, వ్యక్తిగత సమస్యల కారణంగా భావోద్వేగ దూరం పెరుగుతుంది. వారే ఎక్కువగా వివహేతర సంబంధాలు పెట్టుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
ఇలాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే
కపుల్స్ థెరపిస్ట్ చెప్పిన ప్రకారం భర్త, భార్యకు భావోద్వేగా పరంగా దూరంగా ఉంటున్నాడంటే అతనిపై ఒక కన్నెసి ఉంచాలి. భర్త ఇంట్లో ఉన్నా, కుటుంబంతో కలిసిమెలిసి మాట్లాడినా.. మనసు మాత్రం ఎక్కడో ఉన్నట్టు ప్రవర్తిస్తాడు. భార్య మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆసక్తిగా వినడు, సరదాగా మాట్లాడడు. భార్యపై ఆసక్తి తగ్గినట్టు కనిపిస్తుంది. అలాగే కొంతమంది చీటికిమాటికి భార్యని విమర్శిస్తూ ఉంటారు. భార్య కనిపించే విధానం, మాట్లాడే విధానం, పనిచేసే విధానం పై తరచూ అసహనం వ్యక్తం చేస్తూ ఉంటాడు భర్త. ఈ ప్రవర్తన భర్తలో కనిపిస్తే కచ్చితంగా అతడి కి ఏదైనా వివాహేతర సంబంధం ఉందేమోనని ఆరా తీయాల్సిందే.
శారీరకంగా దూరం
భర్త చిన్న చిన్న విషయాలకే ఇంట్లో గొడవలు పెట్టుకోవడం కూడా ఒక లక్షణంగానే చెప్పుకోవాలి. సాధారణంగా దంపతుల మధ్య వాదనలు జరుగుతూనే ఉంటాయి. కానీ ప్రతి విషయానికి భార్యను విమర్శించడం, వ్యంగ్యంగా మాట్లాడడం, గౌరవం ఇవ్వకపోవడం వంటి వాటివల్ల సంబంధం బలహీనపడుతుంది. ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణంలో మాట్లాడుకోవడం తగ్గించి, నిరంతరం భర్త తగాదాలు పెట్టుకుంటూ ఉంటే ఆ భర్తను అనుమానించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇదే సమయంలో శారీరక సాన్నిహిత్యం కూడా పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది. భర్త .. భార్యపై శారీరకంగా ఆసక్తి చూపించకపోయినా, ప్రేమగా మాట్లాడకపోయినా, చేతులు పట్టుకోవడం, శరీరాన్ని తాకడం వంటివన్నీ తగ్గించినా కూడా అతడిని అనుమానించాల్సిందే.
ఓపెన్ గా మాట్లాడండి
ఒకప్పుడు ఇద్దరికీ నచ్చిన విషయాలు ఇప్పుడు భర్తకు నచ్చకుండా చిరాకు తెప్పిస్తున్నా కూడా అతడు వేరే వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకున్నాడేమోనని భార్య అనుమానించాల్సిన అవసరం ఉంది. సరదాగా మాట్లాడుకోవడం, జోకులు వేసుకోవడం అనేది దంపతుల మధ్య భావోద్వేగ బంధాన్ని బలపరుస్తుంది. అది పూర్తిగా తగ్గిపోతే ఆ బంధం బలహీన పడుతుంది. ఉద్యోగ ఒత్తిడి, మానసిక ఆందోళన, కుటుంబ సమస్యలు కూడా భర్తలో మార్పులకు కారణం కావచ్చు. అవేవీ లేకపోయినా భర్తలో పైన చెప్పిన లక్షణాలు కనిపిస్తున్నాయంటే అతనితో ఓపెన్ గా మాట్లాడడం మంచిది. అవసరమైతే కౌన్సిలింగ్ కూడా తీసుకోవాలి.