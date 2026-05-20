ఈ కట్ వర్క్ ఫ్లవర్ డిజైన్ పెండెంట్లు చాలా అందంగా ఉంటాయి. సన్నటి చైన్ తో రాయల్ లుక్ ఇస్తాయి. 2 గ్రాముల్లో తీసుకోవచ్చు.
తెల్ల రాళ్లతో చేసిన ఈ ఫ్లవర్ డిజైన్ పెండెంట్ మీ మెడ అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. ఇవి చాలా దృఢంగా ఉంటాయి. డబుల్ లేయర్ డిజైన్ మరింత ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తుంది.
ఈ ఫ్లవర్ బాల్ లాకెట్ పెండెంట్ చూడటానికి హెవీగా అనిపించినా.. దీన్ని 2 నుంచి 3 గ్రాముల బంగారంతో సులభంగా తయారు చేయవచ్చు. ఈ డిజైన్ చైన్ కి స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది.
నవరత్న డిజైన్తో వచ్చే ఈ ఫ్లవర్ పెండెంట్లోని రంగురంగుల రాళ్లు దాని మెరుపును మరింత పెంచుతాయి. మీరు సన్నటి చైన్తో కూడా ఇలాంటి పెండెంట్లను ధరించవచ్చు.
ఓం గుర్తుతో వచ్చే ఫ్లవర్ పెండెంట్లను చాలా మంది ఇష్టపడతారు. ఇందులో కూడా మీరు నవరత్న డిజైన్ను ఎంచుకోవచ్చు. ఈ పెండెంట్ ట్రైడిషనల్ లుక్ ఇస్తుంది. 2-3 గ్రాముల్లో చేయించుకోవచ్చు.
హార్ట్ డిజైన్ లోపల గ్రీన్, పింక్ స్టోన్స్తో అలంకరించిన ఈ ఫ్లవర్ పెండెంట్లు సోబర్ లుక్ ఇస్తాయి. 2 గ్రాముల్లో తీసుకోవచ్చు. కాలేజీ అమ్మాయిలకు, వర్కింగ్ ఉమెన్స్ కి చాలా బాగుంటాయి.
