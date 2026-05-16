Indoor Plants: ఇంట్లో ఈ మొక్కలు పెట్టుకున్నారంటే బల్లులన్నీ మీ ఇంటికే చేరుతాయి
Indoor Plants: ఇంట్లో గోడలపైన బల్లులు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయా? కొన్ని రకాల ఇండోర్ ప్లాంట్స్ బల్లులను ఆకర్షిస్తాయి. అవి మీ ఇంట్లో ఉంటే వెంటనే తీసేయండి. వాటిని బయటపెట్టుకోవడమే మంచిది.
బల్లుల బెడదకు మొక్కలే కారణమా?
ఇల్లు పచ్చగా ఉంటే చూసేందుకు ఎంతో అందంగా ఉంటుంది. అందుకే ఎన్నో మొక్కలను ఇంట్లో పెట్టుకుని పెంచుతాం. కానీ ఇంట్లో పచ్చదనం పెరిగేకొద్దీ, గోడలపై బల్లుల సంఖ్య కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది.కొన్ని మొక్కలు బల్లులను ఆకర్షిస్తాయి. ఎలాంటి మొక్కలు ఇంట్లో ఉంటే బల్లులు ఇంట్లో చేరుతాయో తెలుసుకోండి.
దట్టమైన ఆకులున్న మనీ ప్లాంట్
వాస్తు ప్రకారం మనీ ప్లాంట్ ఇంట్లో ఉండడం చాలా మంచిది. ఇది సంపదకు చిహ్నం. కానీ దాని దట్టమైన ఆకులు, తేమగా ఉండే వేర్లు బల్లులు దాక్కోవడానికి సురక్షితమైన ప్రదేశంగా మారిపోతాయి. మీ బాల్కనీలో లేదా లివింగ్ రూమ్లో మనీ ప్లాంట్ గుబురుగా ఉంటే అక్కడ బల్లులు గుంపుగా చేరిపోతాయి. ఇంట్లో బల్లులు అధికంగా కనిపించడానికి ఇది ఒక కారణంగా చెప్పుకోవాలి.
స్నేక్ ప్లాంట్
స్నేక్ ప్లాంట్ ఎంతో మంచి ఇండోర్ ప్లాంట్. ఇది గాలిని శుద్ధి చేస్తుంది. కానీ బల్లులకు మాత్రం ఈ మొక్క అంటే చాలా ఇష్టం. దాని పొడవైన, గట్టి ఆకుల వెనుక గుడ్లు పెడతాయి బల్లులు. అంతేకాదు, మట్టిలో తేమ ఎక్కువగా ఉండే మొక్కల దగ్గర చిన్న చిన్న కీటకాలు పెరుగుతాయి. వీటిని తినడానికి బల్లులు వస్తాయి. కాబట్టి మీ ఇంట్లో స్నేక్ ప్లాంట్ మంచి దట్టంగా పెరిగిఉంటే అక్కడ బల్లులు తిరగడం ఖాయం.
సువాసన వెదజల్లే పూల మొక్కలు
వాస్తు ప్రకారం కొన్ని పూల మొక్కలు ఇంట్లోకి పాజిటివ్ ఎనర్జీని తీసుకొస్తయాి. కానీ వాటి సువాసన రాత్రిపూట కీటకాలను ఆకర్షిస్తుంది. పురుగులు ఎక్కడుంటే వాటి కోసం బల్లులు కూడా అక్కడికి వచ్చి చేరుతాయిి. దట్టంగా పెరిగే తులసి, అలోవెరా మొక్కలు కూడా బల్లులు పెరగడానికి ఒక కారణంగనా చెప్పుకోవచ్చు.
బల్లులను దూరంగా ఉంచే చిట్కాలు
బల్లుల కోసం అందమైన మొక్కలను ఇంటి నుంచి తీసి పడేయలేం. కాబట్టి మొక్కల చుట్టుూ బల్లులు చేరకుండా కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవచ్చు. అందుకోసం కొన్ని సింపుల్ చిట్కాలు ఉన్నాయి. మొక్కల చుట్టూ కాఫీ పొడి, పొగాకు కలిపిన చిన్న ఉండలను పెట్టండి. వాటి వాసన బల్లులకు నచ్చదు. అలాగే, ఉల్లిపాయ, వెల్లుల్లి రసాన్ని నీటిలో కలిపి మొక్కల చుట్టూ స్ప్రే చేసినా బల్లులు దగ్గరకు రావు.