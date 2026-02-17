Unlucky Plants: ఈ మొక్కలు ఇంట్లో ఉంటే అప్పులపాలవుతారు.. వెంటనే తీసేయండి!
Unlucky Plants: వాస్తు శాస్త్రమే కాదు పురాణాల ప్రకారం ఇంట్లో ఉండే మొక్కలు కూడా జీవితాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతాయి. కొన్ని మొక్కల వల్ల నెగెటివ్ ఎనర్జీ మన ఇంట్లోకి, మనసులోకి వచ్చేస్తుంది. శ్రీకృష్ణుడే స్వయంగా కొన్ని మొక్కలు ఉండకూదడని చెప్పారు.
కాక్టస్ వంటి ముళ్ల మొక్కలు
వాస్తు ప్రకారం కాక్టస్తో సహా కొన్ని ముళ్ల మొక్కలను ఇంట్లో పెంచకూడదు. శ్రీకృష్ణుడు చెప్పిన ప్రకారం, ఈ మొక్కలు బాధ, ఒత్తిడిని కలిగిస్తాయి. ఇంట్లో పెరిగే ఈ మొక్కల వల్ల తరచూ కుటుంబ సభ్యుల మధ్య గొడవలు జరుగుతాయి. ఇవి మానసిక అశాంతికి దారితీస్తాయి. గులాబీలు తప్ప మిగతా అన్ని ముళ్ల మొక్కలు ఇంటి సంతోషానికి అడ్డుగా మారతాయి. అనవసర ఖర్చులు పెరుగుతాయి.
బోన్సాయ్ మొక్కలు
ఈ రోజుల్లో ఇంటీరియర్ డెకరేషన్ కోసం బోన్సాయ్ మొక్కలు బాగా పాపులర్ అయ్యాయి. బోన్సాయ్ అంటే పొట్టి మొక్కలు. వాస్తు ప్రకారం వీటిని ఇంట్లో పెంచడం చాలా అశుభంగా భావిస్తారు. బోన్సాయ్ అనేది సహజ పెరుగుదల ఆగిపోయిన మొక్క. దీన్ని ఇంట్లో ఉంచడం వల్ల కుటుంబ సభ్యుల కెరీర్, ఆర్థిక పురోగతికి ఆటంకం కలుగుతుందని చెబుతారు.
చింత చెట్టు
పాత నమ్మకాల ప్రకారం చింత చెట్టులో నెగెటివ్ శక్తులు దాగి ఉంటాయి. ఇంటి దగ్గర చింత చెట్లను పెంచకూడదు. ఇవి భయానక వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తాయి. ఆ ఇంటి కుటుంబ సభ్యులు తరచూ అనారోగ్యానికి గురవడం వంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి. ఈ చెట్టు ఇంట్లోకి పేదరికాన్ని తీసుకొస్తుంది. ఇంట్లో ఉన్న సంపద అనవసరంగా కరిగిపోతుంది.
పాలు కారే మొక్కలు
కొమ్మలు లేదా ఆకులు తుంచినప్పుడు తెల్లగా పాలలాంటి ద్రవం వచ్చే మొక్కలు చాలా ఉంటాయి. అలాంటి మొక్కలను కూడా ఇంట్లో ఉంచకూడదు. వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం ఈ మొక్కలు ఇంట్లోని పాజిటివ్ ఎనర్జీని పూర్తిగా పీల్చేస్తాయి. ఇలా జరగడం వల్ల ఆ ఇంట్లోకి ఆర్థిక నష్టాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం కూడా దెబ్బతింటుంది.
గోరింటాకు
గోరింటాకు మొక్కను ఎంతో మంది ఇంటి పెరడులో, లేదా ఇంటి ముందు పెంచుతూ ఉంటారు. దీన్ని చేతికి మెహెందీని పెట్టుకునేందుకు వాడతారు. కానీ దీన్ని ఇంట్లో పెంచడం మంచిది కాదు. ఇది చెడు శక్తులను ఆకర్షిస్తుంది.
ఇంట్లో ఏదైనా మొక్క ఎండిపోతుంటే, వెంటనే దాన్ని పీకేయండి. ఎండిన మొక్కలు దురదృష్టానికి కారణంగా చెప్పుకుంటారు. ఇవి ఇంట్లో నెగెటివిటీని వ్యాపింపజేస్తాయి. అంతే కాదు ఇంట్లోకి వచ్చే ధన ప్రవాహాన్ని అడ్డుకుంటాయి. దీనివల్ల ఇంట్లో అభివృద్ధి ఆగిపోతుంది. పేదరికం మిమ్మల్ని చుట్టుముడుతుంది.