సింగిల్ చైన్, గులాబీ డిజైన్ లో ఉన్న ఈ పట్టీలు మీ పాదాలకు కొత్త లుక్ ఇస్తాయి. తక్కువ ధరలో దొరుకుతాయి.
కొత్త పెళ్లికూతుళ్లకు ఇలాంటి హెవీ డిజైన్ పట్టీలు చాలా బాగుంటాయి. మ్యాచింగ్ మెట్టెలతో పాదాల అందం రెట్టింపవుతుంది.
ఘుంగ్రూ డిజైన్ పట్టీలు చూడటానికి చాలా స్టైలిష్ గా కనిపిస్తాయి. మధ్యలో పువ్వులు వాటికింద వెండి మువ్వలు పట్టీల అందాన్ని పెంచుతాయి.
సింపుల్ రోజ్ డిజైన్ పట్టీలు క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి. తక్కువ వెయిట్ లో తీసుకోవచ్చు.
రోజు డిజైన్, కుందన్స్ తో ఉన్న ఈ పట్టీలు హెవీ లుక్ ఇస్తాయి. పెళ్లిళ్లు, ఫంక్షన్లకు సూపర్ గా సెట్ అవుతాయి.
చుట్టూ పూసలతో ఉన్న ఈ పట్టీలు పాదాలకు నిండుగా కనిపిస్తాయి. చాలా తక్కువ ధరలో తీసుకోవచ్చు.
Wedding Anklets: పెళ్లిళ్లు, ఫంక్షన్ల కోసం హెవీ డిజైన్ పట్టీలు.. ఇవిగో
